“حظنا سيء”.. مدرب الوحدة يبرر السقوط أمام الهلال

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الهلال من تحقيق نصر مريح على حساب منافسه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، فِيْ مباراة جمعتهم مساء الجمعة على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالعاصمة. الرياض ضمن الجولة الرابعة من مسابقات دوري روشان.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | أنسيلمو ينتقم من نجم الهلال … ويهاجم سالم الدوسري بعد 274 يوم

بدأ الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، موسم 2023 بـ 4 انتصارات فِيْ منافسات دوري روشان السعودي، بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري.

أما الوحدة، فقد اكتفى الصاعد حديثاً من الدوري الأصفر دوري الدرجة الأولى بتحقيق 3 نقاط فِيْ 4 مباريات، بتوجيه من المدرب البوسني برونو أكرابوفِيْتش.

“حظنا سيء” .. مدرب الوحدة يبرر سقوطه أمام الهلال

تحدث المدرب البوسني، برونو أكرابوفِيْتش، عَنّْ سقوط الوحدة، الذي خسره الهلال 3-0، الأمر الذي دفعَنّْا فِيْ السعودية الرياضية للكشف عما قيل فِيْ المؤتمر الصحفِيْ، خلال السطور التالية

– الأسلوب الذي استخدمته مع الفريق مناسب للاعبين، لكننا افتقرنا إلَّى التركيز على اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

قدمنا ​​أداءً رائعًا فِيْ الشوط الأول وأهدرنا العديد من الفرص التي كانت ستضعَنّْا فِيْ وضع أفضل.

– أخطاء من لاعبينا ساهمت فِيْ تسجيل الهلال لأهدافهم.

– كنا بحاجة إلَّى القليل من الحظ أمام هدف # الهلال لنحقق الفرص التي سنحت لنا.

الهلال قوي جدا على المستوى الفردي وعرف كَيْفَ يغتنم الفرص ويحقق النصر الذي يستحقه.

* مشاهدة ترتيب الهلال والوحدة فِيْ دوري روشان السعودي.