حظ عاثر.. صادرات الحبوب تفر من أوكرانيا لتجنح فِيْ إسطنبول

جنحت سفِيْنة حبوب قادمة من أوكرانيا فِيْ اسطنبول، مما تسبب فِيْ توقف حركة المرور.

وفقًا لمكتب حاكَمْ إسطنبول، جنحت سفِيْنة شحن تحمل 3000 طن من الذرة من أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير توسطت فِيْه الأمم المتحدة فِيْ مضيق البوسفور التركي يوم الخميس، مما أدى إلَّى توقف حركة الشحن عبر إسطنبول.

وقال مكتب حاكَمْ اسطنبول إن “السيدة زحمة” التي يبلغ طولها 173 مترا ركضت بأمان ورسست بعد تعطل الدفة حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى.

فِيْ وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مركز التنسيق المشترك – الذي تديره الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بعد التوصل إلَّى اتفاق لتصدير الحبوب – إن السيدة زهما سُمح لها بمغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني إلَّى رافِيْنا بإيطاليا، ومعها 3000 طن. الذرة على متن الطائرة.

وفِيْ منتصف أغسطس، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الحبوب الأوكرانية انخفضت بنسبة 46٪ على أساس سنوي إلَّى 2.65 مليون طن، حتى الآن فِيْ موسم 2022-2023.

يأتي ذلك على الرغم من فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب بموجب الاتفاقية الموقعة فِيْ اسطنبول بتركيا الشهر الماضي.

فِيْ 20 أغسطس، أعلنت أوكرانيا أن 51 سفِيْنة شحن غادرت موانئ أوكرانيا منذ بداية أغسطس، وعلى متنها 656349 طنًا من الحبوب.

وقعت أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين مع تركيا والأمم المتحدة فِيْ 22 يوليو 2022 فِيْ اسطنبول بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وتنص على إنشاء “ممرات آمنة” تسمح للسفن التجارية بعبور الحدود. البحر الأسود.

تضمن الاتفاقية أمن صادرات الحبوب العالقة فِيْ الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلَّى العالم.

اقترحت كييف استئناف صادراتها من 3 موانئ أوديسا، بيفدني وتشورنومورسك، وتأمل أن تتمكن فِيْ المستقبل من زيادة عدد الشحنات.

الاتفاق ساري المفعول لمدة “120 يوما”، أي أربعة أشهر، وهِيْ المدة المطلوبة لإزالة حوالي 25 مليون طن من الحبوب المتراكَمْة فِيْ الصوامع الأوكرانية، مع اقتراب مَوعِد حصاد جديد.