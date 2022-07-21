حفر الباطن والأحساء الأعلى درجة حرارة اليوم بـ47 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الخميس، لبعض مدن المملكة ؛ حيث سجلت مدينتا حفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة بلغت 47 درجة مئوية.

درجات الحرارة الرئيسية

وأشار مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم هي كالتالي حفر الباطن والأحساء 47 درجة مئوية، المدينة المنورة، الدمام، الخرج، رفحاء 46، الرياض، بريدة، عرار، سكاكا، العلا ووادي الدواسر 45 درجة مئوية، الدوادمي والمجمعة 44، مكة المكرمة وحائل 42. تبوك وشرورة 41، ينبع 40، جدة وجازان 38، نجران 37، الطائف 36، أبها والباحة 30 في المائة.

درجات الحرارة الدنيا

أما بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا في بعض المدن فهي كالتالي أبها والباحة 18 درجة مئوية، القريات 24، الطائف 26، تبوك، حائل، نجران وينبع 27 درجة، جدة، بريدة وشرورة 28 درجة مئوية، عرعر، سكاكا.، الدوادمي، المجمعة، بيشة 29، الرياض، جازان ورفحاء 30، مكة والدمام العلا 31، المدينة المنورة، حفر الباطن والأحساء 32 درجة مئوية.