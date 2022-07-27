حفر الباطن ورفحاء تسجلان أعلى حرارة بـ 44 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدينتي حفر الباطن ورفحاء سجلت أعلى درجة حرارة بلغت 44 درجة مئوية، فيما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة 19 درجة. درجة مئوية.

توقعات الطقس في #المملكة هذا اليوم #الأربعاء 27/7/2022# أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/EUVruvKLDj

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 27 يوليو 2022

درجات حرارة عالية

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم هي كالآتي حفر الباطن ورفحاء 44 درجة مئوية، تليها بريدة 43، ثم المدينة المنورة، ومكة المكرمة، ووادي الدواسر، والأحساء، و. وستسجل المجمعة 42 درجة والدمام وعرعر والخرج 41 والرياض والدمام 41 ووجدة وحائل 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة الدنيا

أما بالنسبة للحد الأدنى لدرجات الحرارة، فكانت بعض المدن كالآتي أبها والباحة 19 درجة مئوية، الطائف، طريف والوجه 24 درجة مئوية، تبوك ونجران وبيشة 26 درجة مئوية.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار غزيرة معتدلة إلى غزيرة، تتسبب في تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات برد فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة. التي تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث). القنفذة).

وما زالت الفرصة سانحة لتكوّن العواصف الرعدية في الأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض والمناطق الشرقية.

حركة الرياح

أشارت توقعات طقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر تتم من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10-25 كم / ساعة في الجزء الشمالي ومن الجنوب إلى الجنوب الغربي، وتتحرك تدريجياً غرباً بسرعة 15-30 كم. / ح. ح في الجزء الأوسط والجنوب، تصل إلى 45 كم / ساعة مع سحب رعدية.