“حفظ قضية النصر ضد الاتحاد”.. تهديد مثير من المريسل وكشف الحَقيْقَة

تستمر قضية الفوز والتسجيلات التي قدمها أمام لجنة الاحتراف وشروط اللاعبين أمام نادي الاتحاد ولاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله، فِيْ إحداث أزمة فِيْ الشارع الرياضي السعودي.

أنهى النصر العقد مع الحمد الله لأسباب مخزية وقانونية، مع الاحتفاظ بحقه فِيْ الحصول على الشرط الجزائي، وبعد ذلك انضم النجم المغربي لصفوف الاتحاد.

قدمت إدارة موصلي المعمر رئيس نادي النصر تسجيلات صوتية للفِيْفا ولجنة الاحتراف، زاعمة تحريض الاتحاد عبر مديره التنفِيْذي حميد البلعاوي للنجم المغربي على إنهاء عقده مع العالم. الانتقال إلَّى العميد.

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الرسول يهدد السرامي فِيْ فضاء تويتر

هدد الإعلامي عبد العزيز المريسل، المتحدث الصحفِيْ السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، قبل هجوم الأخير على الدولي.

وقال المراسل فِيْ الفضاء على تويتر “أنا أول من وقف معك فِيْ الإعلام، مكانة إعلامية كبيرة فِيْ عيني وفِيْ رأسي، لكنني لن أسمح لك بالقتال من أجل النصر”.

وتابع “الصرامي خرج فِيْ تصريحات متلفزة لتأكيد الحفاظ على قضية الانتصار على الاتحاد، ولله الحمد، فكَيْفَ يمكن استدعاء مسؤولي الاتحاد للتحقيق يوم الخميس إذا تم حفظ القضية”