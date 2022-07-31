“حفظ قضية حمد الله والنصر”.. كواليس الشخصية الاعتبارية !

ألقى الناقد وراء ملفِيْ بالمفاجآت على قضية نادي النصر، وربط مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله بين وجود تسجيلات ضد إدارة العميد بدفع اللاعب لإنهاء عقده مع الاتحاد.

وكان النصر قد أنهى العقد مع الحمد الله لأسباب قانونية وشرعية، مطالبا بحصوله على قيمة الشرط الجزائي.

وقدم النصر تسجيلات صوتية لاتحاد الكرة، والتقى حمدالله بالمدير التنفِيْذي للاتحاد حامد البلعاوي، مبيناً تحريض إدارة العميد للاعب على إنهاء عقده مع النصر، ليتمكن من التوقيع عليه.

وكتب أرشيفِيْ عبر حسابه الشخصي على تويتر “الشائعات حول قضية الحمد الله والتسجيلات، وظهُور شخصية اعتبارية الآن تبرئ طرفًا، تصنف على أنها مزحة قانونية.

وتابع “هل يعقل بعد هذا الماراثون من التقاضي ومذكرات الحضور، أن تظل القضية فِيْ الاتصالات الفخرية وتذهب الإجراءات الرسمية إلَّى البالوعة”