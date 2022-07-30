حفل آمال ماهر يحدث انقساما.. صوتها والكراسي الفارغة و”ذرة رجولة”

أثار حفل الفنانة المصرية أمل ماهر فِيْ مدينة العلمين الساحلية الشمالية ردود فعل واسعة وحالة من الانقسام بين المعلقين على مواقع إعلامية، عقب عودتها إلَّى الغناء قبل عدة أشهر.

وقال المعجبون إن حفل أمل ماهر تم تأجيله ساعة من مَوعِده الأصلي مساء الجمعة، ووفقًا للروايات المتداولة، فإن التأخير كان بسبب عدم وجود جمهُور كافٍ لملء مقاعد الحفل.

وأضاف أنه تم الاستعانة بمسؤولي وأمن الحزب، ووجهت دعوات خاصة للجلوس لملء المقاعد الفارغة، رغم أن أحد منظمي الحفل قال قبل يومين إن سعة المسرح ستكون 2500 مقعد.، لكنهم جميعًا على وشك الانتهاء قبل الحفلة الموسيقية.

فِيْما نفى آخرون هذه الاتهامات وقالوا إن الصور المتداولة للكراسي الفارغة كانت فِيْ بداية الحفل وأن الجمهُور كان يتوافد على المكان فِيْ هذا الوقت.

كَمْا انتقد المعلقون صوت أمل فِيْ بعض الأغاني التي قدمتها على خشبة المسرح، لكن آخرين أشادوا بصوتها، ورجحوا السبب إلَّى الفرقة.

وغنى آخرون بصوت الفنانة خلال تفسيرها لأغنية لأم كلثوم، كَمْا أشاد كثيرون بالتنظيم الذي صاحب الحفل.

وكان من بين النقاد أن مَوعِد الحفل تزامن مع رأس السنة الهجرية، وأرادوا تأجيله إلَّى مَوعِد آخر، فِيْما أكد آخرون أن الفنانة المصرية كان ينبغي أن تبدأ عودتها إلَّى المسرح من دار الأوبرا وليس من دار الأوبرا. الساحل الشمالي.

واتهم معجبو الفنانة أمل ماهر باستهدافها من قبل لجان إلكترونية، بدأت بكتابة تعليقات مستفِيْضة على صفحات التواصل الاجتماعي ضد الحفل، لتضليل الجمهُور بفشلها، ونسبها آخرون إلَّى غيرتها. لا أستطيع أن أفهم غيرته، آمال ماهر. أنت الحدث.

وحضر الحفل شخصيات بارزة وعلى رأسها وزيرة التضامن الاجتماعي نيفِيْن القباج ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعدد من الفنانين منهم إلهام شاهِيْن وألفة عمر ومصممة الأزياء إيناس شاهِيْن. .

وقالت الصحف المصرية، إن حفل الفنانة أمل ماهر شهد حالة إغماء بسبب الاكتظاظ الشديد ؛ سقطت فتاة فِيْ الثلاثينيات من عمرها، وتم استدعاء سيارة إسعاف على الفور وتولى الأطباء العملية لاستعادة وعيها.

قدمت أمل أغنيتها الأخيرة “ذرة الرجولة” وهِيْ الأغنية الأولى فِيْ ألبومها الجديد، وجاءت كلمات الكليب، “كل قلب له سذاجة طيبة فِيْ حبها ولطفها فِيْ قلبها، وأنت تركتها. والوقت مدرسة للناس الصادقين، ولكل قلب قلب طيب، ساذج فِيْ حبه وفِيْ طيبة قلبه، فتخذلها. .

وظهرت بوادر استغراب على ملامح الجمهُور، ومازحت معجبيها عَنّْ اسم الأغنية قائلة “أنت تسيء فهمي”.

وأنهت أمل حفلتها بإرسال رسالة للحضور قالت فِيْها “أنت حبيبي ولن أغيب عَنّْك بعد الآن. هذا مكاني”.