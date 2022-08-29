تفاصيل حفل خطوبة طه دسوقي والاستايلست نادين، شارك الممثل المصري طه الدسوقي صور خطوبته على الفاشنيست نادين، حيث احتفل الفنان المصري القدير طه الدسوقي بخطبته وشارك هذا عبر موقع الانستغرام الاجتماعي الخاص به، وقامت نادين بمشاركة العديد من الصور على حسابها على الانستغرام في اثناء خطوبتها من طه الدسوقي، اثار هذا الخبر حب الكثير من عشاق طه الدسوقي الفنان الممثل الذي له قاعدة جماهيرية كبيرة.

خطوبة طه دسوقي والاستايلست نادين

ظهرت نادين خطيبة الفنان المصري طه الدسوقي بإطلاله جميلة جدا وبسيطة للغاية، حيث قامت بلبس فستان قصير وناعم جدا بلونه الأصفر الجميل، وتحدثت العديد من الصحف والمواقع عن الإطلالة الجميلة لخطيبه طه الدسوقي واختارت أيضا للفستان حذاء رياضي ابيض، حيث أعطاها ذلك اطلالة ناعمة، جعلت منها محط نظر لكثير من الصحف التي نشرت صورها في كافه المواقع الاجتماعية.

انستغرام طه الدسوقي

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن الانستغرام الخاص بالفنان المصري طه الدسوقي، وحيث يريد الأشخاص رؤيه ما تم مشاركته من صور لحفل خطوبة طه الدسوقي على نادين الاستايلست، ولهذا سوف نرجع لكم رابط الانستقرام الخاص بالفنان طه الدسوقي الذي يشارك فيه القصص الجميلة كل يوم وتفاصيل خطبته من نادين.

تفاصيل حفل خطوبة طه دسوقي والاستايلست نادين

وعن تفاصيل خطوبه طه الدسوقي مع الاستايلست نادين فقد شارك طه الدسوقي صور الخطبة حيث ظهر بإطلاله جميلة جدا مع خطيبته نادين وكان يلبس بدلة بنية اللون وارتدت نادين فستانا بصليا مع شوز سبورت جميل جدا، وقد كانت تفاصيل خطبه طه دسوقي مع نادين الاستايلست في بيت نادين،حيث قرا الفاتحة معها ثم تصورا معًا بعد الخطبة وبرفقة صديقه المقرب احمد الشافعي، شارك احمد الشافعي صورهم على الستوري على الانستغرام وقال في الصورة تعليقًا عليها مبروك طهطوه.

اعتبره الفنان طه الدسوقي من اعلام الفن الكوميدي الحديث حيث ظهر في العديد من الأفلام الجميلة التي اكسبته شهرة كبيرة وشارك في الافلام الكوميدية بشكل واسع ما جعل منه نجما في السينما المصرية، حيث كانت خطبة طه الدسوقي على نادين ترند اليوم الذي تحدث عنه الكثير.