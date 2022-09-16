حفِيْد فريد شوقي لـ محمد رمضان جدي آخر ملوك مصر

ورد محمد السبيعي، حفِيْد الفنان الراحل فريد شوقي، على تصريحات محمد رمضان، بعد أن قارن الأخير مسيرته الفنية بشوقي، إضافة إلَّى انتقاده لفِيْلم “حميدو”.

وكتب السباعي على صفحته الشخصية على فِيْسبوك رمضان أقول لك هل تعرف كَمْ مرة فريد شوقي آخر ملوك مصر ممثل وكاتب سيناريو وكاتب حوار ومنتج مصري. خمسون عاماً، أنتج وكتب سيناريوهات لأكثر من 400 فِيْلم، بالإضافة إلَّى المسرح والتلفزيون، وامتدت شعبيته إلَّى العالم العربي بأسره “.

وتابع “كان يخاطبه المخرجون دائمًا باسم (فريد بك)، رغم أنه لم يحصل على لقب (البقية) رسميًا، إلا أنه كان علامة على الاحترام حيث عمل مع أكثر من 90 مخرجًا ومنتجًا.

ناهد السباعي إذا كنت لا تعرف، اسأل جوجل

كَمْا هاجمت ناهد السباعي محمد رمضان، حيث كتب عبر حسابها على “إنستجرام” “إذا كنت لا تعرف من هُو فريد شوقي، فلا داعي للعودة إلَّى كتب التاريخ، اسأل جوجل، أفلام الجريمة مرة واحدة. . تغير السلوك البشري للأفضل وقوانين بلد أرحم، الوحش الذي يظهر على الشاشة هُو ملك العتاد، أعظم حسن، حميدو.

وكانت المنتجة ناهد فريد شوقي قد أعربت فِيْ وقت سابق عَنّْ استغرابها واستغرابها من جرأة الفنان محمد رمضان بعد أن قارن نفسه بوالده، وكتبت عبر “إنستجرام” “أكثر ما يجرؤ محمد رمضان على مواجهة المقارنة”. بين فِيْلم حميدو الذي يبقى فِيْ أذهان الجماهِيْر رغم مرور 70 عاما، وبين عبده موتا الذي ينتهِيْ به الأمر فِيْ أذهان المشاهدين بمجرد عرضه ”.

وأضاف “أنصحك يا رمضان ألا تقارن وتتناقض بين أفلام والدي الفنان الكبير الذي خدم المجتمع وغير القوانين وأفلامك التي أدت إلَّى فساد الأخلاق والذوق وأدى إلَّى جرأة القتل فِيْ الشوارع “.

طارق الشناوي مع محمد رمضان

من جهته، أيد الناقد الفني طارق الشناوي الفنان، فِيْ هذه الحالة محمد رمضان، وذكر أن الأخير لم يقصد مقارنة نفسه بالراحل فريد شوقي أو تحقيق النجومية.

وأوضح أن محمد رمضان قصد فِيْ حديثه أنه قدم أفلامًا أيضًا بالعَنّْف، وهناك أعمال أخرى تسير على نفس المنوال، من بينها فِيْلم “حميدو”، مضيفًا أن زاوية حديث رمضان ليست مساواة بين الفِيْلمين. أو مساواة مع فريد شوقي، لكن الشخصية التي تأخذها بيده من الضرب والقتل موجودة طوال الوقت.

وأشار طارق الشناوي إلَّى أنه فِيْ نفس الوقت الذي كان يُعرض فِيْه فِيْلم “عبده مؤتة” أو قبل ذلك بقليل، كان هناك فِيْلم أكثر دموية هُو “إبراهِيْم الأبيض”. عَنّْيف من الاخر “ابراهِيْم الابيض”.

محمد رمضان يدافع عَنّْ نفسه

وكان رمضان قد حاول، خلال ظهُوره أمام وسائل الإعلام، الدفاع عَنّْ نفسه، لاتهامه المتكرر بالترويج لأعمال العَنّْف التي يرتكبها وتنزيله المسؤولية عَنّْ جرائم القتل التي انتشرت مؤخرًا فِيْ المجتمع، قائلاً “أول عمل لفريد شوقي كان حميدو، وكان تاجر مخدرات، وكان يقوم بعمل فاضح مع فنانة أثناء الدور وبعد أن قتلها حملها، فِيْلم حميدو أصعب من فِيْلم عبده موتا. هناك نجوم عظماء قدموا أشياء أكثر صعوبة. ان عبده موته.

كَمْا أعرب رمضان عَنّْ فخره بفِيْلمي “عبده موطة” و “قلب الأسد”، مشيرًا إلَّى أنه لن ينسى جدارة.

وأشار إلَّى ثقته المطلقة فِيْ كل ما يفعله، وبعد مقارنة بداياته بالفنان الراحل فريد شوقي، تحدث عَنّْ فنان آخر رفض الكشف عَنّْ اسمه، قائلاً “كفنان عظيم فعل أشياء أرفضها. افعل، وكنت ألعب دور طالب، وإذا كنت خجولًا، فلن تكون مثله، رغم أن هذا الفنان قادر.