حقائق صادمة عن مجاعة مينيسوتا

سنتحدث عن دراسة شيقة تم إجراؤها تسمى “تجربة مجاعة مينيسوتا.” تم إجراء التجربة في عام 1944 من قبل أنسل كيز.

أنسل كيز هو نفس الرجل الذي اختلق بيانات دراسة القلب في عام 1958، حيث أخطأ في الإبلاغ عن الكوليسترول على أنه يسبب أمراض القلب لأنه حذف معلومات مهمة.

خلقت التجربة نقصًا غذائيًا خطيرًا، حيث فقدت عناصر مهمة، أهمها البروتينات والدهون، وأعطتهم الكربوهيدرات فقط. بعد تجربة مجاعة مينيسوتا.

أصبح الناس

أكثر تعبا.

التهيج

ملل.

الشعور بالبرد

قلة الرغبة الجنسية.

اشتهاء الطعام بشراهة.

سرقة الطعام.

التمثيل الغذائي المدمر (الحرق).

أثناء اتباع نظام كيتو الغذائي الصحي والصيام المتقطع

طاقتك ترتفع.

سيرتفع مزاجك.

سوف تزيد الرغبة الجنسية الخاصة بك.

لن تشتهي الطعام.

يذهب جوعك.

سيكون التمثيل الغذائي الخاص بك على ما يرام.

ما ورد أعلاه هو تمييز فريد بين نظام غذائي نموذجي منخفض السعرات الحرارية ونظام كيتو صحي مع الصيام المتقطع. كثير من الصائمين لا يستهلكون العناصر الضرورية، مما قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.