حقن نجم الأهلي بـ”البلازما” للتعافي سريعا من إصابته

يعاني نجم الأهلي بيرسي تاو من تمزق في العضلة الأمامية وسيغيب عن تدريب الفريق الأحمر ومبارياته لمدة شهر.

وقرر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حقن البلازما للاعب جنوب إفريقيا لعلاج إصابته الأخيرة.

ويأتي قرار طبيب الأهلي بحقن البلازما في “بيرسي تاو” بهدف تسريع عملية شفاء الكسر الذي يعاني منه وإعادته إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدا ضمن فعاليات اليوم الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الأهلي تأهل لنصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي بفوزه على بيراميدز 2-1 في مباراة الأمس.