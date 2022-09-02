حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق، ويكره إذا وقع بغير اي امر كان بسببه يقتضيه مع استقرار الحياة الزوجية، فهو من الكفر بنعمة الله عزوجل أن يقدم الزوج على طلاق زوجته ولم يقع ما يدعو من أسباب لطلاقها كما بينت الادلة الصحيحة والصريحة في السنة الشريفة على أن الطلاق يكون من الواجبات في صور منها لو اشتد الأمر بينهما .

حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق

الزواج عقد متفق عليه بين رجل وامرأة كان لهما قرار بمواصلة الحياة معا، وبناءها على المودة والرحمة، حتى يكون لهما حياة مستقلة، وينشئان جيلًا صالحًا يفيد مجتمعهما، ولكن هناك أسباب كثيرة تجعل الزوجة تطلب الطلاق من زوجها، وعدم قدرة الزوج على حله. وهذا الخلاف يجعله يريد الطلاق منها وديًا.

ولكن في هذا الوقت يسقط بعض حقوق الزوجة لأنها الطرف المستعد للطلاق، ومن ثم يحق للرجل أن يحصل على جميع حقوق الزوج عندما تطلب الزوجة الطلاق لأنها الطرف المستعد للانفصال، و تتمثل هذه الحقوق في ما يلي

إعطاء الزوجة نفقات الزواج للزوج من الصداق والذهب وغير ذلك من الأشياء التي اشتراها الزوج للزوجة.

يجب على الزوجة إعفاء زوجها من حقها في المهر.

يختار الزوج إما أن يستعيد كل ما في رتبته وممتلكات الزوجة، أو أن يتنازل عنها لها، وهذا متروك للزوج.

الزوجة تبرئ زوجها من النفقة والعدد.

إذا كان بين الزوجين أولاد، فللزوج أن يرى أولاده وقتما يشاء، ولا تستطيع الزوجة منعه من ذلك.

ويختار الزوج إما أن تذهب زوجته وتعيش في مكان لا يعرفه، أو أن تترك منزلها وتعيش في مكان آخر، وهذا القرار لا يتحكم فيه غير الزوج.

لا يجوز للزوج أن يأخذ حضانته على الأبناء إلا إذا تنازلت عنها.

أسباب لجوء الأزواج إلى الطلاق

يعتبر الطلاق من أصعب القرارات التي يمكن أن يتخذها الطرفان، لكن قرار اللجوء إليه يشير إلى أن الزوجين بذلوا قصارى جهدهم وفشلوا في مواصلة الحياة معًا، وهذا بالطبع نتيجة العديد من الأسباب التي تجعل الزوجة تتنازل. لها حقوقها مقابل أخذ حريتها في الطلاق، ويمكن أن تكون هذه الأسباب على النحو التالي

تغيرت شخصية الطرف الآخر بعد الزواج بعكس ما كان عليه من قبل.

فقدان تبادل المشاعر وبرودة العلاقة الزوجية.

عدم التواصل وعدم التفاهم بين الطرفين.

عدم اهتمام كل طرف بالاستماع للآخر.

ظهور الخلافات في الطرف الآخر تدريجياً بعد الزواج.

يمكن أن يكون للزوجين الذين يمرون بمراحل مختلفة مع تقدم العمر تأثير سلبي على كل منهما.

ينفصل أحدهم عن شريك الحياة، مما يجعل رغبته في البقاء وحيدًا كبيرة، وبالتالي يبدأ في الاستغناء عن الطرف الآخر.

تختفي التضحية والصبر والمودة والرحمة من العلاقة بين الزوجين، مما يفقد كل طرف الاهتمام بالآخر.

خيانة الزوج لزوجته تجعلها تطلب الطلاق لأنها تشعر أنها لا تكفي لزوجها.

استمرار الزوج في الإساءة لزوجته سواء النفسية أو الجسدية مما يجعل الحياة بينهما مستحيلة.

استهانة الزوج باحتياجات زوجته الجنسية، وهذا ما يجعلها تعتقد أن الزوج يدمر علاقتهما.

الأشياء التي يجب على الزوج الاعتناء بها بعد الطلاق

رغبة المرأة في التطليق والتنازل عن حقوقها مقابل حريتها تعود لأسباب عديدة تدل على عدم اهتمام الزوج بزوجته، وإعطاء الزوجة جميع حقوق الزوج عند طلبها الطلاق، يجب عليه القيام ببعض الأمور للزوجة حتى بعد الطلاق، وعلى وجه التحديد إذا كان بينهما أطفال، فهذه الأمور هي

تحدث إلى الزوجة بطريقة جيدة دون إغلاق الهاتف عندما تستدير إليك.

من المهم الاحتفاظ بأسرار زوجتك بعد الطلاق مهما كان سبب الطلاق.

احذر من الضغط على نقاط ضعف المرأة بعد الطلاق.

الامتناع عن اصطحاب الأطفال إلى منزلك، خاصة إذا كانوا صغارًا، فلا شيء يمكن أن يعوض حنان الأم غيرها.

لا تتبع أخبار زوجتك.

حافظ على علاقتك بأسرة زوجتك حتى حدوث بعض الطلاق والتواصل الجيد يهدئ النفوس.

ضَمِنت الشريعة الإسلامية للسيدة المطلقة ولأولادها العديد من الحقوق الشرعية التي تلزم الرجل بدفع مبالغ التي تحتوي على مسكن وملبس وطعام وغير ذلك من متطلبات المصاريف، أما الحديث عن حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق فقد يبدو غريبًا نوعًا.