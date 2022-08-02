حقيقة أزمة طارق حامد مع اتحاد جدة بعد عقوبة إيقاف القيد

طارق حامد

انتشرت أنباء عن عدم إدراج اللاعب الدولي المصري طارق حامد في قائمة فريق الاتحاد جدة الأول لكرة القدم بعد الحظر المفروض على النادي السعودي.

وبحسب القرار، فإن عقوبة وقف التسجيل لن تؤثر على تسجيل طارق حامد الذي سيشارك بشكل طبيعي، حيث سيتم تنفيذ العقوبة في فترة التسجيل المقبلة.

وأصدرت لجنة الاحتراف قرارا بوقف قيد اتحاد جدة لمدة وتوقيف عبد الرازق حمدالله لمدة 4 أشهر.

شكوى النصر ضد الاتحاد

أصدرت لجنة المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات صادمة بحق نادي الاتحاد جدة، بسبب شكوى نادي النصر ضدهم.

وكانت إدارة نادي النصر السعودي قد تقدمت بشكوى ضد اتحاد جدة تتهمه فيها بتحريض حمدالله على المغادرة أثناء سريان عقده مع الفريق.

وقدمت إدارة نادي النصر كافة الأدلة لإثبات صحة الشكوى، بالإضافة إلى تسجيلات اللاعب مع المدير التنفيذي لاتحاد جدة.

قرارات لجنة الاحتراف في قضية النصر ضد الحمد الله والاتحاد جدة

1- إيقاف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب نادي جدة 4 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.

2- إيقاف مدير عام نادي اتحاد جدة حامد بن موسى البلوي لمدة 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.

3- إيقاف مدير اتحاد جدة لكرة القدم مشعل بن أحمد السعيد لمدة 3 أشهر.

4- حرمان العميد من التسجيل لمدة تسجيل واحدة وغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي.