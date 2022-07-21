حقيقة إصابة بن شرقي قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

انتشر في الساعات الماضية خبر إصابة صانع الألعاب المغربي أشرف بن شرقي، في معسكر استعداد الفريق لمواجهة الأهلي، في نهائي كأس مصر 2022، الذي ينطلق اليوم الساعة التاسعة ليلاً، في القاهرة. الاستاد الدولي.

حقيقة إصابة أشرف بن شرقي

نفى مديرو الزمالك تماما هذه الأنباء، مؤكدين أن ما تردد عن إصابة اللاعب المغربي خاطئ تماما.

وأكد مديرو الزمالك استعداد اللاعب المغربي للمشاركة في المباراة بشكل طبيعي.

وأضاف “أشرف بن شرقي شارك في التدريبات الأخيرة كاملة وهو على لائحة المباراة المنتظرة أمام الأهلي الليلة”.

وانتشرت أنباء في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة بن شرقي قبل لقاء الأهلي الليلة، الأمر الذي نفاه مسؤولو القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي الكأس

ويلعب الأهلي مع الزمالك في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي والزمالك ستذاع على القناة الرياضية المصرية اون تايم سبورتس، المذيع الحصري لمباريات البطولة المحلية لهذا الموسم.