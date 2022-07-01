حقيقة إصابة علي معلول قبل مواجهة بتروجت بكأس مصر

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية، اليوم الجمعة، صحة ما تردد عن إصابة الدولي التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، قبل المواجهة القادمة مع بتروجيت في مصر. مسابقات الكأس.

وأكد أن الدولي التونسي جاهز للعب مباراة الأهلي أمام بتروجيت، بعد أن خضع أمس لبرنامج مستشفى في الصالة الرياضية مع مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الأخيرة لنادي سموحة في الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت غدا السبت 2 يوليو الساعة 930 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 1030 مساءا في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر.

مباراة الأهلي وبتروجيت، المقرر إقامتها على ملعب “القاهرة الدولي”، ستبثها أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة المحلية.

وسيواجه الفائز في المواجهة بين العبقرية الحمراء والمنتخب النفطي الزمالك في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر المقرر لها 21 يوليو.