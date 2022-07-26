حقيقة اختطاف حسين الشمري رجل الأعمال السعودي ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول حقيقة اختطاف حسين الشمري رجل الأعمال السعودي ، و السيرة الذاتية الخاصة به والذي أثار الهام الجميع حول الخبر الذي أذيع في الأوقات الأخيرة حول اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في مدينة لبنان، وقامت الأجهزة الأمنية بالإجراءات التي تتعلق بالبحث ومداهمة العديد من الأماكن للوصول إليه ، تابعوا معنا .

من هو حسين الشمري – ويكيبيديا

حسين الشمري مهندس ورجل أعمال سعودي كبير، مقيم في الجمهورية اللبنانية مع عائلته. نظرا لطبيعة عمله هناك، ويعتقد أنه في عقده الرابع شغل العديد من المناصب لشركات مختلفة في مجال الهندسة والعقارات والبناء، وحقق إنجازات كبيرة جعلته يسافر إلى العديد من الدول العربية في من أجل إكمال أعماله المختلفة.

سيرة حسين الشمري

احتوت سيرة رجل الأعمال الشهير حسين الشمري على المعلومات التالية

الاسم الكامل حسين الشمري.

تاريخ الميلاد الخامس والعشرون من فبراير.

سنة الميلاد غير معروف.

العمر في العقد الرابع من عمره.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

مكان الاقامة لبنان.

الجنسية سعودي الجنسية.

الديانة مسلم.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

اللغة الأم العربية.

المؤهل حاصل على درجة الماجستير في إدارة هندسة البناء.

المهنة رئيس المجلس المهندس للدورة السادسة ومحكم ومدرب هندسي.

قصة اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري

نبأ اختطاف رجل الأعمال السعودي م. حسين الشمري، الذي انتشر منذ صباح اليوم الرابع والعشرين من تموز / يوليو 2022 م، وبدأت القوات الأمنية اللبنانية عمليات بحث مكثفة عنه، واتبعت مزايا العملية للوصول إلى الخاطف والمخطوف، واتضح أن هناك عصابة اجرامية مختصة بخطف الاشخاص لغرض المطالبة بفدية في المقابل. تم الإفراج عنهم، وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت أن عملية الاختطاف تمت بعد أن دعا شخص حسين الشمري إلى منطقة في تلال بعلبك قضاء الهرمل، بحجة شراء عقار، لكن حقيقة الأمر. تناقض مظهره، وخلال عمليات تفتيش في حي الشراونة، صادر بعد ذلك قطع أسلحة إطلاق النار في أحد المنازل، ولم يعثر الأمن على هوية العصابة أو مكانها.

من خطف رجل الأعمال السعودي في لبنان

وأكدت عدة مصادر رسمية أن الذين خطفوا رجل الأعمال السعودي الشمري هم عصابة مختصة بهذه القضايا من أجل الحصول على فدية مقابل الإفراج عنه. مطلوبون في قضايا مختلفة والجيش اللبناني.

الحساب الرسمي على تويتر الخاص بحسين الشمري

ينشر المهندس السعودي حسين الشمري إنجازاته ومعظم أعماله في مختلف الدول العربية على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث يتابعها حوالي 48 ألف متابع، ويمكن متابعة أخباره وأعماله من خلال الرابط المباشر التالي “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رجل الأعمال السعودي ، وحقيقة اختطاف حسين الشمري رجل الأعمال السعودي ، و حساب الحساب الرسمي على تويتر الخاص بحسين الشمري ، و من خطف رجل الأعمال السعودي في لبنان .