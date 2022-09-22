حقيقة اصابة الداعية محمود شعبان بالشلل داخل السجون

حقيقة إصابة الداعية محمود شعبان بالشلل داخل السجون، تحدثت الصحف المحلية حول أصابه الداعية المصري محمود شعبان بشلل داخل السجون، وقال الداعية محمود شعبان أنه أصيب بشلل جراء الإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، وقد قررت المحكمة الجنائية في القاهرة يوم الخميس حجز محاكمة الداعية الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر محمد شعبان 50 عاما.

سبب محاكمة الداعية محمود شعبان

قررت المحكمة الخاصة بالجنايات في القاهرة يوم الخميس محاكمة الداعية الإسلامي والأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر محمود شعبان لمدة 50 عاما خلال جلسة 9 يونيو في القضية التي اتهم بها بالتحاقه بتنظيم الجيش الحر في سوريا، وتم احاله الداعية محمود شعبان إلى محكمة الجنايات في الدولة لقضية رقم 771 لعام 2019 في دعوة التحاقه بجماعة إرهابية خارج جمهورية مصر العربية واتخذ التدريب العسكري ليحقق أغراضه.

حقيقة أصابه الدال المصري محمود شعبان بشلل في السجن.

تحدث الداعية المصري رئيس الدراسات العليا في جامعة القاهرة أنه أصيب بشلل داخل السجن جراء الإهمال الطبي المتعمد وقد ظهر في صور له وهو على مقعد متحرك خلال جلسة المحاكمة الخاصة به في مجمع محاكم الطرة جنوب العاصمة القاهرة، وقد أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن حاله الداعية شعبان التي محبوس في سجون القاهرة ازدادت سوءا نظرا لإصابته بالتهاب غضروفي في الظهر وهو بحاجة إجراء عملية جراحية في إحدى المستشفيات المتخصصة، وطلب المحامي الخاص بشعبان وأسرته بعده طلبات إلى مصلحة السجون وكان من بينها إحالته إلى إحدى مستشفيات جامعة الأزهر كون وحده أعضاء هيئه التدريسية أو إخلاء سبيله لكي تتقفل أسرته في علاجه ولم يجدي من أي الطلبات نفعا وهذا أدعى إلى تظهر حالته الصحية وقد أضرب عن الطعام.

من هو الداعية محمود شعبان

الداعية محمود شعبان هو داعية مصري وهو أستاذ في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر وعرف بعلمه وخبرته الدراسية في الجامعة وكامل في جامعة الأزهر لمدة طويلة حتى إن اعتقلته الأجهزة الأمنية المصرية نتيجة اتهامه التحاقه بتنظيمات إرهابية خارج جمهورية مصر العربية وقد تم الحكم عليه لمدة 50 عاما وفق ما جاء عن محكمة الجنايات في القاهرة.

تدهورت الحالة الصحية للداعية الإسلامي محمود شعبان وقد اضطر مؤخرا إلى الإضراب عن الطعام سبب تدهور حالته الصحية وطالبت عائلته والمحامي الخاص به الإفراج عنه لكي يتكفل بعلاجه بسبب تدهور حالته.