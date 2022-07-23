حقيقة اصابة جو بايدن بالسرطان ، يعتبر جو بادين الرئيس الحالي للولايات المتحدة الامريكية ، وقد إنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلامية خبر حول حقيقة إصابة الرئيس جو بادين بمرض بالسرطان وذلك نتيجة تكهنات بشأن حالته الصحية الحالية في يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 ، حيث أنه لم يصدر أي من الأخبار عبر القنوات الامريكية تؤكد إصابة الرئيس بالسرطان ، وسنوضح أيضًا بعض نتائج التحليلات التي أجراها طبيبه الخاص، وفقًا للتقرير الطبي ، تابعوا معنا .

من هو جو بايدن على ويكيبيديا

جو بايدن سياسي يحمل الجنسية الأمريكية. هو الرئيس 46 للولايات المتحدة. عمره 79 سنة. ولد في ولاية بنسلفانيا منذ 20 نوفمبر 1942. مثل بايدن ولاية ديلاوير في مجلس الشيوخ لمدة 36 عامًا، ثم تم تعيينه نائبًا لرئيس الدولة خلال فترتي ولاية باراك أوباما. درس بايدن التاريخ والعلوم السياسية في جامعة ديلاوير، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة سيراكيوز، التي صُنفت سابقًا كأصغر عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي.

حقيقة أن جو بايدن مصاب بالسرطان

يبدو أن بايدن عانى من سرطان الجلد في طفولته، والذي أعلن عنه رسميًا خلال خطابه صباح أمس الأربعاء 20 يوليو 2022، خلال زيارة رسمية لمحطة توليد الكهرباء بالفحم الكلاسيكي برايتون بوينت، للإعلان عن إجراءات جديدة وصارمة فيما يتعلق بالحد. وقال في جزء مكتوم من خطابه مخاطر التغير المناخي

مع الأخذ في الاعتبار أن مناقشة القضايا البيئية قد أصبحت أولوية وملاحظة الحاجة إلى العمل على بيئة استثمارية للطاقة النظيفة، ولم يعد موضوع صحة بايدن سوى لحظات أصبح فيها موضوع صحة بايدن أوسع نقاش على تويتر خلال الساعات القليلة الماضية.

البيت الأبيض ينفي إصابة بايدن بالسرطان

نفى المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس أن يكون بايدن مصابًا بسرطان الجلد، ردًا على الضجيج الإعلامي الذي حدث نتيجة مناقشات رواد وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ت. قبل فترة من توليه منصبه العام الماضي ، هكذا؛ في ضوء رؤيتنا لرأي البيت الأبيض بشأن صحة بايدن وتصريحاته الأخيرة

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