 التخطي إلى المحتوى

حقيقة اقتحام عبد الحفيظ غرفة الفار في مباراة الأهلي والمقاولون

كتب newsaفي آخر تحديث
حقيقة اقتحام عبد الحفيظ غرفة الفار في مباراة الأهلي والمقاولون

انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن اقتحام سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي غرفة حكام الفيديو في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب للتحقق من صحة رفض مرمى حسام حسن.

وأكد الصحفي إسلام صادق في تصريحات متلفزة أن عبد الحفيظ توجه إلى غرفة الماوس وطلب من حكام الفيديو ة الهدف غير المسموح به، ووافق الحكام على مشاهدة المقطع وألغوا الهدف واقتنعوا بأن القرار كان صحيحا.

وعلم كورة 365 من مصادره الخاصة أن سيد عبد الحفيظ لم يقتحم غرفة الفأر، كما ورد في الساعات الأخيرة.

الذي حدث هو أن مدير كرة القدم في الأهلي توجه إلى غرفة الحكم بعد المباراة وسأل محمود أبو الرجال حامل الراية، لماذا رفض هدف حسام حسن، وأخبره الأخير أنه شرح المباراة بشكل قانوني، و انتهى الوضع تماما دون أي تجاوز.

وتعادل الأهلي مع نظيره المقاولون العرب في المباراة المؤجلة بين الاثنين في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة.

الزمالك يتصدر الترتيب برصيد 63 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.