حقيقة اقتحام عبد الحفيظ غرفة الفار في مباراة الأهلي والمقاولون

انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن اقتحام سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي غرفة حكام الفيديو في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب للتحقق من صحة رفض مرمى حسام حسن.

وأكد الصحفي إسلام صادق في تصريحات متلفزة أن عبد الحفيظ توجه إلى غرفة الماوس وطلب من حكام الفيديو ة الهدف غير المسموح به، ووافق الحكام على مشاهدة المقطع وألغوا الهدف واقتنعوا بأن القرار كان صحيحا.

وعلم كورة 365 من مصادره الخاصة أن سيد عبد الحفيظ لم يقتحم غرفة الفأر، كما ورد في الساعات الأخيرة.

الذي حدث هو أن مدير كرة القدم في الأهلي توجه إلى غرفة الحكم بعد المباراة وسأل محمود أبو الرجال حامل الراية، لماذا رفض هدف حسام حسن، وأخبره الأخير أنه شرح المباراة بشكل قانوني، و انتهى الوضع تماما دون أي تجاوز.

وتعادل الأهلي مع نظيره المقاولون العرب في المباراة المؤجلة بين الاثنين في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة.

الزمالك يتصدر الترتيب برصيد 63 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.