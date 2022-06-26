حقيقة اقتراب مدرب بالميراس البرازيلي من تدريب الأهلي

أوضح هوجو كاجودا، وكيل المدرب البرتغالي أبيل فيريرا، مدرب نادي بالميراس البرازيلي، أن موكله قريب من إدارة الأهلي في المرحلة المقبلة، ليحل محل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب ريد جاينت السابق.

وكانت هناك تقارير في الساعات الماضية عن اقتراب أبيل فريرا من تولي القيادة الفنية للأهلي في الفترة المقبلة.

وأكد كاجودا في بيان صحفي، الأحد، أن الأنباء عن اقتراب أبيل فريرا من تدريب الأهلي خاطئة تمامًا.

وأضاف “فيريرا ليس لديه فرصة لإدارة الأهلي في الوقت الحالي، خاصة وأنه سعيد جدًا بالميراس البرازيلي”، مشيرًا إلى أنه رفض 10 عروض في الفترة الماضية ولا يفكر في الرحيل عن النادي البرازيلي. حاليا.

يشار إلى أن أبيل فيريرا درب المنتخب البرازيلي بالميراس منذ نوفمبر 2022، وينتهي عقده نهاية العام، وفاز بالميدالية الفضية مع الفريق في المونديال الماضي.