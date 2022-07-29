حقيقة الاصابة بمرض الزومبي ، قد أثار إهتمام الكثير من الأفراد حول التعرف على الزومبي الذي يحدث في السينما وهل هنالك حقيقة ما وراء ذلك ، حيث في السنوات الأخيرة انتشرت الأفلام التي تجسد إنتشار الزومبي في البلاد ، حيث العديد من الشائعات حول مرض الزومبي انتشرت مؤخرا بعد ظهور هذه الشخصيات بين المسلسلات السينمائية ، تابعوا معنا .

من هم الزومبي

الزومبي، أو ما يعرف بالميت الأحياء، هي كلمة مكتوبة باللغة الإنجليزية (Zombie) وتعني أن الجثة التي أيقظت بوسائل سحرية أصبحت جثة متحركة. تم استخدام اسم zombie لأول مرة في فيلم Night of the Living Dead، ثم أصبح مصطلح zombie شائعًا في العديد من أفلام الرعب والقصص والرسوم المتحركة للأطفال أيضًا.

هل مرض الزومبي حقيقي

لم يتم بعد إثبات وجود فيروس يسبب مرض الزومبي أو أن مرض الزومبي حقيقي، لكن بعض العلماء توقعوا احتمالية حدوث مثل هذا المرض يومًا ما، لكن لم يتم تأكيد صحته، لذلك لا يمكن القول بذلك. مرض الزومبي حقيقي حتى يتم الاتصال بالحالات المرضية. منه على الأرض وليس مجرد مشاهدته في قصص الأفلام والخيال العلمي المعروضة على القنوات التليفزيونية وغيرها من وسائل المشاهدة.

أصل كلمة الزومبي

يقال أن أصل كلمة zombie هو غرب إفريقيا، كما في دولة الكونغو توجد كلمات تشبه إلى حد بعيد كلمة zombie، مثل كلمة zombie أو zombie التي تعني صنم، وبعض من بينهم يقارنونها بكلمة “vombi” أو “mvmbi”، والتي تشير في الفولكلور الهايتي إلى جثة نقلها الدجالون بوسائل سحرية.

هل الزومبي حقيقي

الزومبي هي شخصيات خيالية فقط وليس لها علاقة بالواقع، وقد استخدم مصطلح الزومبي للإشارة إلى الموتى الأحياء في أواخر القرن التاسع عشر في أفلام الرعب، وكان أول فيلم ألهم هذا المصطلح هو فيلم “Night of The Living Dead عام 1968 م من إخراج الكاتب “جورج روميو”، ثم بدأت شخصيات الزومبي بالظهور في قصص الأفلام وألعاب الفيديو والرسوم المتحركة على قنوات الأطفال لتكتسب شعبية كبيرة لدى الأطفال والمراهقين.

واقع الزومبي

جاء مصطلح الزومبي من الفولكلور الهايتي، الذي يعبر عن الجثة الميتة التي أعيد إحياؤها بعدة طرق، وكلها من السحر والشعوذة. The Enchanted One في عام 1929 م، لمعالجة مفهوم الزومبي المرتبط بسحر الفودو وقدرتهم على إحياء الموتى، وكانت تلك الرواية أول عمل أدبي عن الزومبي.

هل مرض الزومبي حقيقي أم خيال

لا توجد تفاصيل مؤكدة عن حقيقة مرض الزومبي، لكنها مجرد شخصيات خيالية في أفلام الرعب والمظلمة، ولكن يمكن تفسير ذلك على أن الجثة الميتة توضع في الأوعية الدموية بواسطة علماء متخصصين، ومن ثم ينتقل الفيروس. من خلال الأوردة إلى الدماغ لاستعادة حركة الدماغ وتحريك الجثة دون القدرة على الإدراك أو التفكير، بل تجعل الجثة لديها رغبة في الافتراس مثل داء الكلب.

هل هناك كائنات زومبي حقيقية في العالم

أكد العديد من العلماء والخبراء أنه لا توجد كائنات زومبي حقيقية على سطح الأرض حتى هذه اللحظة، ولكن هناك احتمال أن تظهر الزومبي في العالم بنسبة تصل إلى 80 بالمائة خلال القرون القادمة، وعلى الرغم من حقيقة أن هذه لا تصدق العبارات، أوضح العلماء أن هناك طفيليًا يمكن أن ينمو في أدمغة الموتى يسمى Toxoplasma gondii، وهو طفيلي يعيش في أدمغة القوارض.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على حقيقة الاصابة بمرض الزومبي ، و هل هناك كائنات زومبي حقيقية في العالم ، و هل مرض الزومبي حقيقي أم خيال ، و أصل كلمة الزومبي .