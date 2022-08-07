حقيقة القبض على فاطمة الصفي ، لقد اثارت ضجت اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعرف على الحقيقة ما وراء القبض على فاطمة الصفي ، وجاء ذلك بعد انتشار خبرها سواء في الأوساط الفنية أو الإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية ، كونها من من أوائل -نجوم الصف في الخليج العربي ، وجاء لك بعد التألق الكبير في أعمالها الأخيرة ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

فاطمة الصافي ويكيبيديا

فاطمة الصافي هي مخرجة وممثلة كويتية. تبلغ من العمر أربعين سنة. ولدت في الكويت في 17 نوفمبر عام 1981 م. درست علوم الإخراج والتمثيل ضمن صفوف معهد الكويت العالي للفنون المسرحية وحصلت منه على درجة البكالوريوس عام 2005. أخرجت فاطمة الصافي عددًا من البرامج التلفزيونية والمقاطع الغنائية، وكانت أول تجربة لها في التمثيل عام 2007. من خلال مسلسل “الخراز” في دور بسيط لكن شهرتها بدأت بعد مشاركتها في فيلم “فضية قلبها أبيض” إلى جانب القديرة سعاد عبد الله والتي أدت خلالها شخصية العمل الرئيسية فضة. شكلت دويتو مميز مع شجون الهاجري في عدة أعمال.

سيرة فاطمة الصافي

تتنافس فاطمة الصافي على أدوار رئيسية في الوسط الفني الكويتي، منذ أكثر من عقد، خاصة بعد نجاحات متتالية نابعة من تجربة فنية مميزة. فيما يلي أهم بيانات السيرة الذاتية للصافي وهي

الاسم والنسبة فاطمة الصافي.

الاسم الانكليزي “فاطمة الصافي”.

الأهل غير معروف.

مواليد 17 نوفمبر 1981 م.

مكان الميلاد الكويت.

العمر أربعون سنة.

الجنسية كويتي الجنسية.

الوضع العائلي منفصل.

المؤهلات العلمية درجة البكالوريوس في الإخراج والتمثيل.

اللغة الرسمية العربية – لهجة كويتية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة مخرجة وممثلة.

المسيرة الفنية دخلت صفي في عالم الفن منذ 2005 م – حتى اليوم.

حقيقة اعتقال فاطمة الصافي

أشارت مصادر إعلامية إلى اعتقال فاطمة الصافي اليوم الأحد 7 أغسطس بعد أن أعلنت مصادر إعلامية كويتية رسمية اعتقال ممثلة مشهورة في أحد مطارات الكويت أثناء عودتها إلى البلاد دون تحديد هويتها، مشيرة إلى أن الأخيرة هي تواجه اتهامات بتورطها في قضية أمامها بشكل عام، بمجرد وصول الأخيرة على متن طائرة قادمة من دولة أجنبية، تم ضبطها أثناء تجهيز أوراقها بالمطار، وعلى الفور وصلت النيابة العامة واستقبلت المتهم الذي في حالة سكر، وتم تسجيل جنحة تعاطي مؤثرات عقلية ضدها قبل عام.

من هو زوج فاطمة الصافي السابق

الزوج السابق لفاطمة الصافي مجهول، ومن خارج الوسط الفني، والأخيرة احتفظت ببيانات هويتها رغم انفصالها بعد زواج دام خمس سنوات. رغم كثرة الشائعات حولها، وعلى رأسها شائعة زواجها من زميلها حسين المهدي، بعد تداول صورة لها وهي ترتدي فستان الزفاف، والتي تبين أنها صورة مأخوذة من مسلسلهما المشترك “Al. – فطين “.

مسلسل فاطمة الصافي

قدمت الصافي خلال مسيرتها عشرات الأعمال التلفزيونية، كان من أبرزها ما يلي

كنا الشام وكنين الشامية من شخصية نادية.

أصدقاء مدى الحياة مع شخصية الهند.

العم صقر بدور إيمان.

ساق من الخيزران مع شخصية هند.

تقاطع شارع بشخصية فاطمة.

أم هارون باسم مريم.

دفعة بيروت بشخصية شاه.

العنبر 6

وفي الختام تعرفنا على حقيقة القبض على فاطمة الصفي ، وإطلاعنا على أبرز أعمال فاطمة الصافي، ومن هو زوج فاطمة الصافي السابق ، و مسلسلات الفنانة فاطمة الصافي في فقرات مقالنا تفاصيل هوية الصافي ومسيرتها الفنية الممتدة تقريبًا.