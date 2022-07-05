حقيقة انتقال أبو جبل إلى الطائي السعودي

وأوضح نادي الطائي السعودي حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن تعاقده مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة.

وأكدت تقارير إعلامية أن محمد أبو جبل سينضم إلى الطائي السعودي على سبيل الإعارة بعد انضمامه إلى نادي النصر السعودي.

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الطائي، أن الإشاعات حول احتمال انضمام حارس الزمالك محمد أبو جبل إلى المنتخب السعودي غير صحيحة.

يذكر أن عقد أبو جبل مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء لتجديد عقده.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق نادي الزمالك لكرة القدم قد أكد عدم تجديد حارس المرمى وكذلك طارق حامد لاعب وسط الفريق.