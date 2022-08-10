حقيقة انتقال السومة للدوري القطري ، قد تسائل العديد من الناس ممن يهتمون في رياضة كرة القدم من الوطن العربي حول التعرف على الحقيقة ما وراء انتقال السومة للدوري القطري ، وجاء ذلك نتيجة هبوط نادي الأهلي السعودي من دوري المحترفين السعودي إلى الدرجة الأولى السعودي ، ودفع ذلك الامر المهاجم السوري أن يجد حل يرضي ناديه الأهلي ، وفي الوقت نفسه يضمن استمراره في الدوريات الكبرى ، تابعوا معنا .

حقيقة انتقال السومة للدوري القطري

اتفق النادي العربي القطري مع النادي الأهلي السعودي على نقل اللاعب السوري “عمر السومة” إلى النادي القطري على سبيل الإعارة لمدة عام. وذكرت بعض الصحف الرياضية أن انتقال السومة إلى العربي القطري كان رغبته بعد هبوط الأهلي السعودي إلى الدرجة الأولى، لكن النادي السعودي لم يتنازل عن مهاجمة الضالع الذي ساهم في ذلك. لتتويج النادي أربع مرات، فاكتفى بعقد إعارة لمدة عام، على أمل عودة الأهلي لدوري المحترفين السعودي الموسم المقبل.

تفاصيل انتقال عمر السومة إلى العربي القطري

بعد وصول اللاعب السوري عمر السومة إلى قطر، استضافه النادي العربي القطري، واستكمل جميع إجراءات عقد الإعارة، ليعلن لجمهوره مساء نفس اليوم 9 آب. في عام 2022، انضم عمر السومة لصفوف النادي العربي القطري، قادمًا من الأهلي السعودي، بعد توقيع عقد إعارة لمدة موسم. واحد بقيمة مليوني دولار. كما أعرب العربي عن شكره لنادي الأهلي السعودي على حسن تعاونه وتسهيل إجراءات الانتقال.

من هو عمر السومة من ويكيبيديا

عمر السومة لاعب كرة قدم سوري محترف يلعب حاليًا كمهاجم للنادي “العربي” لدوري نجوم قطر، على سبيل الإعارة من النادي الأهلي السعودي. يلقب السومة في سوريا بـ “العقيد”، شخصية مدنية تاريخية في دمشق اشتهرت بمشاركتها في المقاومة ضد المحتلين، وذلك لشجاعته ومساعدته وكرمه. وسابقًا، في يوليو 2014، انضم السومة إلى الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، وأصبح هداف الدوري في الأعوام 2015 و 2016 و 2017، وساعد الفريق على الفوز بالدوري عام 2016، وهو الأول منذ 32 عامًا.

سيرة عمر السومة

وتمثلت سيرة اللاعب عمر السومة بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الحقيقي عمر جهاد السومة.

تاريخ الميلاد 28 مارس سنة 1989 م.

مكان الميلاد دير الزور في الجمهورية السورية.

العمر الحالي اثنان وثلاثون سنة.

محل الإقامة الحالي المملكة العربية السعودية.

الجنسية يحمل الجنسية السورية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة السيدة علاء من مدينة حمص السورية.

عدد الأبناء ولدان (عبد الله، محمد).

المهنة لاعب كرة قدم.

الطول 1.93 م (6 قدم 4 بوصات).

النادي الحالي العربي قطر.

مركز اللعب لاعب مهاجم.

النادي السابق الأهلي السعودي.

رقم القميص رقم القميص 9.

مسيرة الشباب من 2001 حتى 2008 (مع الفتوى السورية).

حياته المهنية منذ عام 2008 – حتى الآن.

المنتخب الوطني أول منتخب سوري.

معرف اللاعب يمكن إدخال معرف اللاعب “”.

تويتر الرسمي لعمر السومة

يمتلك اللاعب عمر السومة حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، يشارك من خلاله معظم أخباره الرياضية الاحترافية، كما يشارك بعضًا من مقتطفاته في المباريات الحماسية. لدى السومة أكثر من 1.6 مليون متابع من جميع أنحاء الوطن العربي والخليج العربي على وجه الخصوص، ويمكن متابعة المهاجم السوري من خلال حسابه الوحيد الموثق على منصة تويتر “.

وفي الختام تعرفنا على حقيقة انتقال السومة للدوري القطري ، وما هي تفاصيل عقد القرض الذي تم توقيعه، بالإضافة إلى ذكر أهم المعلومات حول التعرف على اللاعب السوري عمر السومة ، وحسابه الرسمي على تويتر.