حقيقة انتقال كهربا إلى بيراميدز في صفقة تبادلية

كشف الوسيط أمير هشام، حقيقة مرور محمود كهربا، أول لاعب في النادي الأهلي، عبر صفوف بيراميدز في صفقة متبادلة.

وتغلب الأهلي، أمس، على نظيره المصري، المقاصة، بهدف دون رد، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري، التي جمعت أمس الفريقين.

وقال هشام في تصريحات إذاعية “النادي الأهلي يرغب بشدة في ضم محمد عادل، لاعب من بيراميدز، لتعزيز صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وتابع “بيراميدز لم يطلب التعاقد مع كهربا أو يتطلب خدماته، ولن يترك اللاعب صفوف الفريق السماوي”.

وتابع “كهربا يحاول حاليًا إنهاء الغرامة التي فرضها الفيفا لصالح نادي الزمالك، بعد أن تم إيقافه لمدة 6 أشهر”.

وختم “بالأمس كانت هناك جلسة بين كهربا وأمير توفيق ووكيل اللاعب لحل أزمة الغرامة، لكن لم يتم الاتفاق على من سيحملها”.

تم إيقاف الكهرباء لمدة 6 أشهر لعدم دفع غرامة نادي الزمالك المقدرة بمليوني دولار بالإضافة إلى 5٪ فائدة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وسيواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس نظيره المقاولون العرب بقيادة محمد عودة في منافسات الدوري المصري في المباراة المقبلة.

تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم السبت 30 يوليو الساعة 900 في القاهرة والساعة 1000 في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.