حقيقة انسحاب الأهلي من الدوري

محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة الاهلي

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مع اللجنة القانونية بالنادي، قبل الاجتماع الطارئ، اليوم الخميس 4 أغسطس.

وكان الخطيب حريصًا على معرفة الرأي القانوني حول الأزمة التي يمر بها الفريق حاليًا، وأبعاد كل ما تتم دراسته حاليًا.

محمود الخطيب يرفض فكرة الانسحاب من أي بطولة محلية، وهذا الأمر لم ولن يتم التطرق إليه خلال اللقاء.

تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بدون أهداف مع نظيره فاركو، أمس الخميس، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة الكثير من الجدل حول قضايا التحكيم، بعد رفض تسجيل هدف للأهلي خلال المباراة، مما منح فاركو نقطة للأهلي.