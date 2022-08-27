حقيقة انفصال جورج الراسي وجويل حاتم الفنان والمغني اللبناني جورج الراسي هو من أشهر وأبرز الشخصيات التي حققت النجاح والشهرة بعد تقديمها عدة أعمال غنائية وألبومات على الإنترنت واستقطبت الآلاف. من الآراء حول تلك الأغاني. يرغب الكثير من محبي جورج الراسي في معرفة أسباب الانفصال عن زوجته جويل حاتم، من خلال سنتعرف على سبب انفصال جورج الراسي عن زوجته، بالإضافة إلى.

من هو جورج الراسي

جورج الراسي فنان ومغني لبناني شهير قدم وشارك في العديد من العروض الغنائية في لبنان بالإضافة إلى تقديم العديد من الألبومات التي حققت شهرة وآلاف المشاهدات على مواقع التواصل. مسيحي مقيم في مدينة الأشرفية في لبنان. تعرض لحادث مروري أدى إلى وفاته مع صديقته المجهولة على طريق المصنع السريع يوم السبت 27 أغسطس 2022 م.

سيرة جورج الراسي

نستعرض أهم وأهم معلومات عن السيرة الذاتية للفنان والمطرب اللبناني جورج الراسي

الاسم الكامل جورج خليل الراسي.

الإسم المستعار جورج الراسي.

تاريخ الميلاد من مواليد 2 ديسمبر 1982 م.

مكان الميلاد قرية سلامون النشم، لبنان.

محل الإقامة الأشرفية، لبنان.

الجنسية لبناني.

الدين والمعتقد مسيحي.

تاريخ الوفاة 27 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة حادث مروري.

العمر عند الوفاة 39 سنة.

اللغة الأم العربية “اللهجة اللبنانية”.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية منفصل.

اسم الزوجة السابقة جويل حاتم.

عدد الأطفال “جو” واحد.

المهنة والنشاط مغني وفنان.

سنوات نشاطه بدأت في الظهور من عام 1995 م حتى وفاته عام 2022 م.

حقيقة انفصال جورج الراسي عن جويل حاتم

الخبر المتداول عن انفصال الفنانة اللبنانية جورج الراسي عن عارضة الأزياء اللبنانية من أصل برازيلي جويل حاتم، خبر سار، حيث انفصلا في 23 فبراير 2015 بعد علاقة زوجية استمرت لمدة عام كامل. ونتج عن هذا الزواج طفلة واحدة اسمها “جوي” ولم تحصل. التعرف على أسباب انفصال الزوجين حتى هذه اللحظة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن السبب هو اندلاع الخلافات الزوجية بين الطرفين ؛ تسبب هذا في انفصالهما بعد عام من الزواج، وصرح جويل حاتم على موقع إنستجرام

من هو سيرة جويل حاتم

جويل حاتم فنانة وممثلة تحمل الجنسية اللبنانية من أصل برازيلي. تزوجت الفنانة والمطرب اللبناني جورج الراسي عام 2014. نتج عن هذا الزواج طفلة واحدة اسمها “جوي” وانفصلا عن بعضهما في عام 2015 بسبب الخلافات الزوجية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن جويل حاتم، زوجة جورج الراسي

الاسم الكامل جويل حاتم.

تاريخ الميلاد 2 فبراير 1979 م.

مكان الميلاد تشارلستون، الولايات المتحدة الأمريكية.

العمر 43 سنة.

الجنسية لبناني – برازيلي.

الدين والمعتقد المسيحية.

الحالة الاجتماعية منفصل.

اسم الزوج السابق جورج الراسي.

عدد الأطفال “جو” واحد.

المهنة والنشاط نموذج مشهور.

وعلقت زوجة جورج الراسي السابقة على وفاته

بعد حادث السير الذي تعرض له الفنان اللبناني جورج الراسي ؛ مما أدى إلى وفاتها صباح السبت 27 أغسطس 2022 م، عن عمر يناهز 39 عامًا، نشرت مطلقة الفنانة قصتها عبر تطبيق واتس آب قائلة

في ختام سطور هذا المقال تعلمنا حقيقة انفصال جورج الراسي وجويل حاتم، بالإضافة إلى أهم وأبرز المعلومات الشخصية عن عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم زوجة الفنانة. جورج الراسي، وقدمنا ​​لكم سبب وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي.