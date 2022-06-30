حقيقة تدخل كيروش لافساد مفاوضات اتحاد الكرة مع المدربين

أوضح حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تردد عن تدخل المدرب السابق للمنتخب المصري، كيروش، لإفساد مفاوضات اتحاد الكرة مع المدربين الأجانب، بعد ذلك. اعتذر البرتغالي باولو سوزا والكرواتي بيدكوفيتش عن تدريب الفراعنة.

أكد حازم إمام في تصريحات إذاعية ما تردد عن فشل اتحاد الكرة في إيجاد مدرب لإدارة المنتخب المصري، وهو أمر غير صحيح، وربما يرجع اعتذار المدرب إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض المالي و. ليس أي مسألة أخرى.

وأضاف “قويروز تدخل لإفساد مفاوضات اتحاد الكرة مع المدربين .. هذا تكوين أقسم بالله لم يحدث شيء .. يقولون أن سبب اعتذار المدربين رحيل كيروش وإيهاب جلال”. لا أعرف من أين يبحث الناس عن هذا الحديث

وتابع “إذا اعتذر المدرب لأسباب غير كيروش، فربما لم نتوصل إلى اتفاق مادي أو شيء من هذا القبيل”.

وتابع “لا يوجد مدرب يسأل عن سبب رحيل المدرب الذي سبقه، ربما يسأل عن أحوال الكرة في مصر ونحو ذلك”.

وأكد حازم إمام في ختام تصريحاته أن هناك العديد من المدربين الرائعين الذين يريدون إدارة المنتخب المصري، ولا يوجد مدرب يتحدث عن كيروش.