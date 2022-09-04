حقيقة تراجع اسعار اسهم ارامكو في السعودية واهم الاسباب، حطمت أرامكو السعودية الرقم القياسي لأرباحها الفصلية الذي سجلته في شهر مايو، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة المدفوع بغزو روسيا لأوكرانيا إلى مكاسب غير متوقعة لمنتجي النفط كشركة أرامكو السعودية، لكن الرئيس التنفيذي للشركة التي تسيطر عليها الدولة حذر من أن الطاقة الفائضة ظلت محدودة مع تزايد الطلب.

اسباب تراجع اسعار أسهم ارامكو

مع توقع تخفيف القيود الوبائية لمرض الكورونا في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ارتفع صافي الدخل إلى 48.4 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام 2022 و بزيادة 90 في المائة سنويًا، حيث زادت أرباح الشركة منذ إدراجها في عام 2019، وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية “بينما لا تزال تقلبات السوق العالمية وعدم اليقين الاقتصادي مستمراً، فإن الأحداث التي وقعت خلال النصف الأول من هذا العام تدعم وجهة نظرنا بأن الاستثمار المستمر في صناعتنا أمر ضروري” وقال ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للصحفيين يوم الأحد إن الطلب زاد لكنه حذر من قلة الطاقة الزائدة بعد فترة من انخفاض الاستثمار في الصناعة.

من هو رئيس شركة ارامكو

قال ناصر رئيس شركة أرامكو في السعودية والتي هي أكبر مصدر للنفط في العالم، ولديها طاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون برميل في اليوم، وهو رقم يمكن أن تصل إليه أرامكو السعودية بسرعة إذا أمرت الحكومة بذلك، وأضاف أن النفقات الرأسمالية للشركة زادت بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 16.9 مليار دولار في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وستزداد النفقات التشغيلية تدريجياً حتى عام 2025.

تراجع أسعار اسهم ارامكو في السعودية

تناقلت العديد من الأخبار العالمية والصحف اليومية خبر تراجع أسعار اسهم ارامكو في السعودية وذلك بسبب الاتصال المباشر في الحرب الأوكرانية وفجوةوباء كورانا التي حصلت في عام 2019م، ادى ذلك الى ارتفاع اسواق النفط في الربع الأول من العام ولكن في الربع الأخير من العام 2022 تراجع سعر السهم في شركة ارامكو السعودية.

كان لهذا الخبر الوقع الكبير اذ تم تصدير العديد من الأخبار حول تراجع أسعار شركه ارامكو السعودية التي تهتم بإنتاج النفط العالمي وتسويقه لكافه شعوب العالم.