حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2022

انتشرت أخبار كثيرة عن تسريب امتحان الاقتصاد للصف الثالث ثانوي 2022 عبر صفحات الغش المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حالة من الجدل الواسع سيطر على الطلاب وأولياء الأمور قبل دخولهم اللجان بسبب أنباء تسرب امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2022 ، فتشكك الجميع في حقيقة الأمر وتفاصيل القصة.

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هل تم تسريب امتحان الاقتصاد للصف الثالث ثانوي 2022؟

يبحث آلاف الطلاب والطالبات عما إذا كان امتحان الاقتصاد الثانوي العام 2022 قد تسرب ، بعد أن غضب الطلاب وأولياء الأمور لأنهم فكروا في جهدهم وإمكانية مساواتهم بالطلاب الذين لا يستحقون ذلك بالغش.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد عن تسريب ثانوي اقتصادي امتحان 2022 ، مشيرة إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وزارة التربية والتعليم ترد على تسريب امتحان الاقتصاد 3 ثوان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود مجال للتسرب من الامتحانات بسبب الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لتأمين ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022.

كما حذرت الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور من متابعة هذه الشائعات المدوية خلال تلك الفترة ، لأن عقل الطالب ليس مشتتًا وعصبيًا ، مما يؤدي إلى قلة تركيزه وإهدار جهده.

بدأت امتحانات التعليم الثانوي العام 2022 يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري ، بإمتحان المواد الدينية والوطنية ، بحيث يكمل الطلاب امتحان المواد غير المضافة ، ثم يأخذون إجازة قبل بدء اختبارات المواد الأساسية ببضعة أيام.