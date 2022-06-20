حقيقة تسريب امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2022 في أول أيام امتحانات الثانوية العامة الاثنين 20-6-2022

بدأ اليوم طلاب الشعبة الأدبية والعلمية اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة 2022 بموضوع التربية الوطنية والتربية الدينية. للبحث عن الامتحان الفعلي المسرب وإليكم تفاصيل الخبر عبر موقعنا .. تابعونا.

حقيقة تسريب امتحان التربية الوطنية للصف الثالث ثانوي 2022

تبدأ اليوم امتحانات طلاب العلوم الأدبية والعلمية في مادتي التربية الدينية والوطنية من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف. وتستمر الامتحانات العامة للمدرسة الثانوية العامة حتى الخميس 21 يوليو 2022. تسرب امتحان التربية الوطنية ، مما أدى إلى قيام عدد كبير من الطلاب بالبحث عن امتحانات وأسئلة عبر منصات والعديد من المواقع الإلكترونية التي تحرض الطلاب على الغش.

اليوم تسرب امتحان التربية الوطنية

لا أساس لصحة خبر تسريب مادة التربية الوطنية ولم يتم الإعلان عنه من قبل أي جهة مسئولة حيث أن التأكيد ليس على الغش في اللجان وعلى أوراق الاستفهام من خلال الجهة المسؤولة عن الوصول. الامتحان لجميع اللجان في جميع محافظات مصر ، وبالتالي فهو إشاعة خبيثة تهدف إلى تشتيت انتباه الطلاب عن الهدف الأساسي للتعليم وهو دراسة المواد على أكمل وجه من قبل الطلاب هذا العام.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يمكن التعرف على جدول الامتحانات العامة الثانية 2002 من خلال ما يلي: