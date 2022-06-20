حقيقة تسريب امتحان الدين للصف الثالث الثانوي 2022

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، خاصة عبر صفحات ومجموعات الطلاب ، بتسريب امتحان الدين للصف الثالث الثانوي 2022 ، لنشر حالة واسعة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور قبل دخول اللجان.

تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة تسرب امتحان الدين للصف الثالث ثانوي 2022 ، بعد أن زعمت صفحات كثيرة تسريب الامتحان بأسئلته المختلفة.

حقيقة تسرب امتحان الدين للصف الثالث ثانوي 2022

يخشى الطلاب من تسريب امتحانات السنة الثالثة من المرحلة الثانوية 2022 حتى لا تضيع جهودهم طوال العام بهذه السهولة. قبل دخول الطلاب إلى اللجان ، تبدأ صفحات الغش المعروفة في الترويج لتسرب الامتحان من خلال التطبيقات الإلكترونية المختلفة ، وعلى رأسها Telegram ، وصفحات Xiaomi على جميع التطبيقات المختلفة.

ترددت أنباء عن تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة لإثارة حالة من الغضب بين أولياء الأمور والطلاب قبل ساعات من دخولهم اللجان ، وهو ما كان سيزيد من معدل التساؤلات حول صحة الأمر من عدمه. .

تسريبات المدرسة الثانوية 2022

بدأت إمتحانات الثانوية العامة 2022 إبتداءً من يوم الإثنين 20 يونيو بمواد التربية الدينية والوطنية ، ليخوض الطلاب إمتحانات المواد غير المضافة أولاً ، تليها إمتحانات المواد الأساسية.

انبثقت أنباء تسريبات الامتحانات غير الإضافية للثانوية العامة على الطلاب وأولياء الأمور ، فما هي الحقيقة واستجابة الوزارة لما أثير قبل انطلاق اللجان.

رد وزارة التربية والتعليم على تسرب امتحان الدين 3 ث 2022

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حدوث تسريب لامتحان الدين الثانوي الثالث 2022 ، مشيرة إلى أن هذا الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق بسبب الوضع الأمني ​​المشدد على اللجان.

ونصحت الطلاب بعدم التركيز على تلك الشائعات التي تحاول تشتيت انتباههم قبل دخول الامتحان ، حتى يتمكنوا من حل الامتحان دون توتر.