حقيقة تصريحات نجم فيوتشر ضد الأهلي

يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي مرة أخرى نظيره فيوتشر إف سي مساء الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 46 نقطة خلف فريقي الزمالك وبيراميدز، فيما يحتل فريق المستقبل المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

في الساعات القليلة الماضية، تم الإفراج عن تصريحات منسوبة لأحمد رفعت لاعب فريق المستقبل السابق والزمالك، تفيد بأنه سيبذل قصارى جهده لإسقاط الأهلي وتعطيل مسيرته نحو صدارة الدوري.

من جهته، نفى أحمد رفعت التصريحات المنسوبة إليه بشأن مواجهة الأهلي المقرر لها ظهر اليوم، في الدوري المصري الممتاز.

وقال رفعت عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” “لم ولن أدلي بتصريح بهذه الطريقة، يجب التحقيق في صحتها”.

يأمل فريق الأهلي في الفوز بمباراة اليوم وجمع النقاط الثلاث ليواصل طريقه إلى صدارة الدوري المصري الممتاز.