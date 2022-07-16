حقيقة تعيينات جديدة في صفوف العمال والولاة 2022؟، من المتوقع أ، يقوم الملك محمد السادس باصدار لائحة جديدة وهذه اللائحة خاصة في صفوف العمال والولاة، فهو يتراس المجلس الوزاري الخاص بالقصر الملكي، وانتشرت هذه الشائعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ومن ضمن هذه الشائعات أنه سيتم تسريب أسماء الشخصيات العمومية التي ستجري على الحركات الانتقالية داخل القائمة، وفي مقالنا هذا سوف نتكلم عن حقيقة تعيينات جديدة في صفوف العمال والولاة 2022؟، تابعونا. حقيقة تعيينات جديدة في صفوف العمال والولاة 2022؟
حقيقة تعيينات أسماء الشخصيات العمومية التي همتها الحركة الإنتقالية؟
تم الكشف في وقت سابق انه لا أساس من الصحة لجميع الاخبار التي انتشرت عن تعيين لائحة جديدة عن اسماء الشخصيات في الحركة الانتقالية، وتم تأجيل المجلس الوزاري إلى تاريخ لاحق، وقال مصدر مطلع أن التأجيل سيكون لأربع وعشرين ساعة فقط، وسيكون هذا القرار قابلا للخطأ، ولم يتم الإعلان عنه من خلال اي جهة رسمية.
لائحة ولاة بالإدارة الترابية ضمن تعيينات صفوف العمال والولاة 2022
هناك العديد من الأسماء المقررة أن تكون من ضمن لائحة ولاة بالإدارة الترابية ضمن تعيينات صفوف العمال والولاة 2022، ومن هذه الأسماء:
- السيد محمد الكروج، واليا لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعاملا لعمالة طنجة اصيلة.
- السيد هشام المدغري العلوي، واليا لجهة الرباط – سلا- القنيطرة، وعاملا لعمالة الرباط.
- السيد حميد شنيوري، واليا لجهة بني ملال – خنيفرة، وعاملا لإقليم بني ملال.
- السيد محمد اليعقوبي، واليا لجهة الدار البيضاء- سطات، وعاملا لعمالة الدار البيضاء.
- السيد فريد شوراك، واليا لجهة مراكش – آسفي، وعاملا لعمالة مراكش.
- السيد محمد علي حبوها، واليا لجهة درعة -تافيلالت، عاملا لإقليم الرشيدية.
- السيد حسن خليل، واليا لجهة كلميم-واد نون، وعاملا لإقليم كلميم.
- السيد الناجم ابهاي، واليا لجهة الداخلة-وادي الذهب، وعاملا لإقليم وادي الذهب.
- السيد مولاي إدريس الجواهري، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية.
- السيد جلول صمصام، الوالي المدير العام للجماعات المحلية.
- السيد كريم بناني، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية.
- السيد بلوة العروسي، العامل مدير الأمن والمستندات.
- السيد حسن أغمري، الوالي مدير الشؤون الانتخابية.