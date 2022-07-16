حقيقة تعيينات جديدة في صفوف العمال والولاة 2022؟

حقيقة تعيينات أسماء الشخصيات العمومية التي همتها الحركة الإنتقالية؟

تم الكشف في وقت سابق انه لا أساس من الصحة لجميع الاخبار التي انتشرت عن تعيين لائحة جديدة عن اسماء الشخصيات في الحركة الانتقالية، وتم تأجيل المجلس الوزاري إلى تاريخ لاحق، وقال مصدر مطلع أن التأجيل سيكون لأربع وعشرين ساعة فقط، وسيكون هذا القرار قابلا للخطأ، ولم يتم الإعلان عنه من خلال اي جهة رسمية.

لائحة ولاة بالإدارة الترابية ضمن تعيينات صفوف العمال والولاة 2022

هناك العديد من الأسماء المقررة أن تكون من ضمن لائحة ولاة بالإدارة الترابية ضمن تعيينات صفوف العمال والولاة 2022، ومن هذه الأسماء: