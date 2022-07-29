حقيقة توقيع الأهلي عقوبة على رامي ربيعة

كشف مسئولو النادي الأهلي، حقيقة إيقاف رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك الرباعية الخاصة بالفريق.

وكان النادي الأهلي قد فرض حظرًا على الرباعية ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن، بعد ظهورهم في إحدى الأفراح التي أحياها عبد الباسط حمودة.

ونشرت زوجة رامي ربيعة مؤيد الأهلي مقطع فيديو له وهو يحضر حفل زفاف.

وأكد مسؤولو الأهلي أن رامي ربيعة، مثل الربيعي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومجدي أفشة وحسام حسن، لم يحصل على عقوبة.

وأشار مسؤولو الأهلي إلى أن الفيديو الذي شاركوه لحدث عائلي قديم وليس أمس.

تغريم مدير كرة القدم سيد عبد الحفيظ أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – مجدي أفشة – حسام حسن، لمخالفته تعليمات التواجد في المنزل حسب المواعيد المقررة ليلاً للحصول على قسط كافٍ من الراحة.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من اليوم الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز، غدا السبت.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب يديرها فريق تحكيم مكون من

– ميدان محمد عادل حكم

محمود أبو الرجال، مساعد أول

هاني خيري مساعد ثان

عاطف حسين القاضي الرابع

– فيديو مصطفى مدحت حكم

– هاني العوضي مساعد حكم فيديو

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة خلف بيراميدز 2 برصيد 59 نقطة.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.