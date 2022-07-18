حقيقة توقيع عقوبات على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز

الاهلي

كشف الصحفي أحمد شوبرت، عن حقيقة فرض عقوبات على لاعبي الأهلي عقب هزيمة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبرت للإذاعة “الأهلي يحتاج إلى استراحة، ولا شك، خاصة بعد النتائج السلبية في الجولة الثانية من الدوري”.

وأوضح، “لكن فريق الأهلي كان في إجازة أمس، وعرفت ذلك بحكم حقيقة أن ابني يلعب للأهلي، لذلك رأيته في إجازة”.

وتابع “سمعت بعض الناس يقولون إن الخطيب جلس مع لاعب الأهلي أمس وقرر تجميد مستحقاته المالية بعد خسارة بيراميدز”.

وأكد “هذا الحديث لم يحدث، وسيعود الفريق للتدريبات بشكل طبيعي اليوم وسيستعد للزمالك دون أي جديد”.

وختم “الجديد هو زيادة فرص ظهور محمد هاني مع الفريق في القمة، بعد اقتراب تعافيه من الإصابة”.

وانتقد الصحفي أحمد شوبرت جمهور القلعة الحمراء على هجومهم على التونسي علي معلول خلال الفترة الأخيرة.

وصرح شوبرت في برنامجه الإذاعي “من حقنا أن ننتقد معلول فنياً، وقد انتقدته بنفسي في الاستوديو لتحمله مسؤولية هدف بيراميدز الثاني”.

وأوضح “لكن الأكثر كرمًا في الهجوم هو شيء غير مقبول تمامًا”.

وأضاف “علي معلول صنع قصة لا تنسى في الأهلي وقدم الكثير والكثير لجمهور الفستان الأحمر”.

وتابع “فوجئت بهجوم الجماهير على معلول رغم أنه كان حبيبي جماهير الأهلي خلال الفترة الأخيرة”.

ولفت إلى أن “جماهير الأهلي يطلقون عليه معلول ملك الحلول والآن يتعرض للهجوم وحساباته مغلقة”.