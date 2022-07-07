حقيقة توقيع عقوبة على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونة

كشف الإعلامي أحمد شوبرت، عن صحة الخبر المتداول حول توقيع مجلس إدارة النادي الأهلي، عقوبة على لاعبي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بعد التعادل مع الجونة.

التقى الفريق الكروي الأول مع النادي الأهلي ونظيره الجونة، مساء الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة، في مباراة مؤجلة من اليوم التاسع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل العبقري الأحمر مع الجونة بدون أهداف ورفع رصيده إلى 45 نقطة وبقي في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وقال شوبرت، متحدثا خلال برنامجه التلفزيوني، إن النادي الأهلي لن يحمل المدرب ريكاردو سواريس المسؤولية عن الفترة المتبقية من الموسم.

وتابع “الأهلي لم يفرض أي عقوبة على اللاعبين، وحتى الآن لا توجد لقاءات بين سيد عبد الحفيظ واللاعبين”.

وتابع “لكن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانضباط والإجراءات الحازمة من الأهلي”.