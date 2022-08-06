حقيقة تولي موسيماني تدريب يانج أفريكانز التنزاني

علق عرفات حاجي، نائب رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني، على الأنباء المتداولة بشأن تعاقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدرب السابق لفريق الأهلي.

وربطت تقارير إعلامية بين موسيماني وتدريب فريق يانغ، بعدما ظهر مدرب جنوب إفريقيا في احتفال نظمه يانج أفريكانز الجمعة مرتديا قميص النادي التنزاني.

وأكد عرفات حاجي في بيان صحفي أن ما تردد عن الخطوبة مع موسيماني غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف “لم نوظف موسيماني لتولي أي منصب في النادي ولا توجد مفاوضات في المقام الأول”.

وأعلن النادي الأهلي في يونيو الماضي إنهاء التعاقد مع بيتسو موسيماني بالاتفاق المتبادل، وتعيين البرتغالي ريكاردو سواريس مديرا فنيا للأهلي لمدة موسمين.

وأدار موسيماني فريق الأهلي في 102 مباراة فاز فيها بـ65 وتعادل في 26 وخسر 11 مباراة وأحرز 194 هدفا واستقبلت شباكه 79 هدفا.

وحقق موسيماني 7 بطولات مع الأهلي (دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة واحدة)، وقاد العبقري الأحمر إلى الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي.