حقيقة حرمان الزمالك من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

كشف حازم إمام، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة حرمان الزمالك من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا العام المقبل.

وقال الإمام في تصريحات تلفزيونية “اتحاد الكرة أرسل معظم الأندية بشأن الديون”.

وأشار “فقط الزمالك هو الذي أعلن ذلك لكن باقي الأندية لم تعلن ذلك”.

وأوضح “معظم أندية الدوري الممتاز لديها حصص لاتحاد الكرة وليس الزمالك فقط”.

وأوضح “ديون القلعة البيضاء عن المواسم السابقة وليس الموسم الحالي، لأنها لم تسجل لاعبين جدد بسبب أزمة توقف التسجيل”.

وتابع “قال البعض إن الأندية التي لم تسدد ديون اتحاد الكرة لن تشارك في البطولة الأفريقية”.

وأكد “هذا غير صحيح، لأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يسمح لهم بالمشاركة في البطولات القارية بمجرد التوصل إلى اتفاق أو جدول زمني متأخرات”.

وختم الزمالك وكل الأندية شرعوا ببرمجة رسوم اتحاد الكرة، كل الأندية الضخمة لديها أموال .. لهذا نبرمج الرسوم لأننا لن نمنعهم من لعب الكرة بأمان “.

حازم إمام مفاجأة “معظم الأندية في مصر عليها ديون وليس الزمالك فقط”. #ontime_stadium pic.twitter.com/odd1ggdb3o

– اون تايم سبورتس (ONTimeSports) 17 يوليو 2022

واصل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على غزل المحلة مساء السبت بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بن شرقي.