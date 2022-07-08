حقيقة حصول الزمالك على توقيع ثلاثي طلائع الجيش

نفى قادة نادي الزمالك حصولهم على توقيع ثلاثي رواد الجيش محمد بسام ومصطفى الزناري وعمرو السيسي لدعم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكد مديرو الزمالك أن هناك بالفعل مفاوضات مع الثلاثي محمد بسام ومصطفى الزناري وعمرو السيسي، لكن النادي لم يحصل على توقيعهم، كما ورد في الساعات الأخيرة.

ويهدف المدرب البرتغالي فيريرا بالزمالك، إلى التعاقد مع طلائع الجيش الثلاثة وهم محمد بسام ومصطفى الزناري وعمرو السيسي، في الفترة المقبلة لتقوية صفوف الفريق الأبيض، بعد أن أبدى إعجابه بهذا. المستوى الثلاثي.

وأكد مسئولو الزمالك أن اتفاق الثلاثي المذكور سيكون من خلال إدارة نادي الطلائع للجيش.

يشار إلى أن الزمالك لم يتمكن من إبرام أي عقد خلال فترتي الانتقال السابقتين، بسبب عقوبة فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.