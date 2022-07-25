حقيقة حمل الفنانة اليسا ، هل اليسا حامل ؟ 😱، نشرت الفنانة اليسا صورة لها في وقت متأخر مع الفنان سعد المجرد، وهذه الصورة اثارت على غضب محبيها ومتابعيها فباتت تبدوا في الصورة وكأنها حامل، وعلق متابعيها على صورتها بأنها حامل من الفنا سعد المجرد، وان هناك علاقة بينهما، ففي الفترة الأخيرة أطلق الثنائي المكون من الفنانة اليسا والفنان سعد المجرد اغنيتهم الأخيرة من أول دقيقة، ونالت هذه الاغنية على اعجاب الكثير من الجماهير، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن حقيقة حمل الفنانة اليسا ، هل اليسا حامل ؟ 😱، تابعونا.

حقيقة حمل الفنانة اليسا ، هل اليسا حامل ؟ 😱

أعربت الفنانة اليسا في وقت لاحق عن غضبها عن الاشاعات التي يطلقها جمهورها مؤخرا وخاصة بعد انطلاق اغنيتها الجديدة من اول دقيقة، وقالت الفنانة اليسا أنها غير مرتبطة بأحد او حتى الفنان سعد المجرد، فكانت تلبس الملابس الواسعة الفضفاضة بحفل جدة مؤخرا، وقالت انها تراعي عادات وتقاليد البلد التي تذهب اليها، بسبب عاداتهم وتقاليدهم، ووضحت انها لم تتزوج نهائيا من المطرب سعد المجرد، وأن ظهورها ببطنها المنتفخ ما هو الا بعض منافسيها واعدائها يروجو للمزيد من الاشاعات .

الفنانة اليسا ويكيبيديا

ولدت الفنانة اليسا في مدينة لبنان في العام 1972 ميلادي، و تبلغ الفنانة اليسا من العمر الخمسون عاما، والدها لبناني الجنسية ووالدتها سورية الجنسية، بدأت شهرتها وهي في عمر صغيرة، ولها العديد من الاعمال الفنية التي لاقت رواجا كبيرا مثل اغنيتها الاخيرة مع الفنان سعد المجرد من اول دقيقة، وبفضل هذه الاغنية التي لاقت رواجا كبيرا نالت على شهرة فوق المحتملة، واصبح لديها قاعدة جماهيرية كبيرة،

السيرة الذاتية للفناة اليسا

يبحث الكثير من الناس عن السيرة الذاتية للفنانة اليسا، وعن ابرز المعلومات عنها، فهي من ابرز الفنانات في الوطن العربي والتي لها شهرة كبيرة في العالم، وللتعرف على السيرة الذاتية لها من الاتي:

الاسم الحقيقي: اليسار زكريا خوري.

اسم الشهرة: اليسا.

الاسم بالإنجليزية: Eilissa.

اللقب الفني: ملكة الإحساس.

محل الميلاد: ولدت في دير الأحمر-قضاء بعلبك – لبنان.

محل الإقامة: تقيم في مدينة بيروت – لبنان.

المواطنة: دولة لبنان.

الجنسية: تحمل الجنسية اللبنانية.

العرق: عربية لبنانية.

الديانة: تعتنق الديانة المسيحية.

التحصيل الدراسي: حصلت على شهادة بكالوريوس في تخصص العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

اللغة الأم: اللغة العربية.

اللغات الأخرى: اللغة الإنجليزية – اللهجة اللبنانية.

المهنة: مطربة.

سنوات النشاط: بدأت في عام 1992م – حتى الآن.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن حقيقة حمل الفنانة اليسا ، هل اليسا حامل ؟ 😱 ووضحنا حقيقة الخبر، وذكرنا لكم التفاصيل الخاصة بالفنانة اليسا.