حقيقة خبر وفاة الداعية عمر عبد الكافي، تحدثت وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة حول وفاة الشيخ الداعية المصري عمر عبد الكافي عن عمر يناهز 70 عاما ولم تتحدث مصادر رسمية مقربة من الداعية المصري الشيخ عمر عبد الكافي، حيث إن الخبر انتشر في الوسط المصري بصوره كبيرة ولم تتم معرفة أساس ولا صحة هذا الخبر حيث يعتبر الدكتور عمر عبد الكافي من من ابرز الدعاة وله الكثير من الخطب الدينية المؤثرة.

حقيقة وفاة الداعية عمر عبد الكافي

نفت وسائل الإعلام المحلية الأخبار المتداولة عبر المنصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت حول وفاة الشيخ المصري عمر عبد الكافي لفيروس كورونا وإشارة مصادر مقربة من الداعية عمر عبد الكافي عدم نشر مثل هذه الإشاعات المقرضة، قبل أسبوع من اليوم أوضح الدكتور الأسنان عمر عبد الكافي التعاطف الإسلامي والعربي وان الطفل ريان المغربي قد أفجعه رغم معاناة عشرات الآلاف من الأطفال في منطقتنا وقال الدكتور المصري عمر عبد الكافي في برنامج المسائية على الجزيرة أن قضية الطفل ريان جده ثلاثة أحزان الامه العربيه والاسلاميه.

من هو الشيخ الداعيه عمر عبد الكافي

الداعيه عمر عبد الكافي هو من ابرز الدعاة في العالم الاسلامي ظهر الى جانب العديد من الاسماء اللامعه في الوطن العربي وله العديد من المواعظ والحلقات الارشاديه والدعويه عبر منصات التواصل اليوتيوب والفيسبوك وغيرها من المنصات وعمر عبد الكافي هو من مواليد واحد مايو 1951 ولد في مدينة المنيا بقريه تلة بصعيد مصر، وتخرج الدكتور عمر عبد الكافي من كليه الزراعه القرآن الكريم واللغه العربيه واحاديث الدار الاخره وهو متزوج من حفيده الشيخ محب الدين الخطيب الدكتور عمر عبد الكافي مدرس بجامعة القاهره في قسم الوسائط والمكتبات.

هل الداعية عمر عبد الكافي توفى

كل ما تم نشره عبر وسائل الإعلام هو مجرد إشاعات ولم يتبين حقيقة وفاة الداعية الإسلامي عمر عبد الكافي وهو بحالة صحية ولكنه أن في الأوقات الأخيرة من مرض مما أدخله إحدى المستشفيات مصر وهو الآن بحاله جيده.

حقيقة وفاة الدكتور الداعيه المصري عمر عبد الكافي وهي عارية عن الصحة فقد انتشرت أخبار حول وفاته بفيروس كورونا المستجد ولكن الأخبار عارية عن الصحة وما زال الدكتور الداعية المصري يتمتع بحياة رغيدة