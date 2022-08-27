حقيقة خطوبة سالي العوضي وردة فعل ناصر السلطي، تعد سالي العوضي من الشخصيات التي تصدر اسمها بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وهي من الشخصيات المشهورة والمؤثرة عبر منصة التيك توك، كما وتداولت الكثير من الاخبار حول خطوبة سالي العوضي ، وبعد سرعان هذا الخبر على السوشيال مديا، كانت وردة فعل ناصر السلطي مثيرة للجدل، مما تساءل الكثير حول حقيقة خطوبة سالي العوضي.

من هي سالي العوضي ويكيبيديا

تعد سالي العوضي من الشخصيات المؤثرة عبر السوشيال ميديا، وهي أردنية الجنسية من مواليد 2004، وتبلغ من العمر 19 عاما، استطاعت ان تشهر حالها بشكل كبير عبر التيك توك، وذلك لما تقوم بنشر فيديوهات مميزة، كما وحصلت سالي العوضي على عدد كبير جدا من المعجبين والمتابعين في كافة الوطن العربي، حيث أصبح اسمها ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي ، بعد نشر خبر خطوبة سالي العوضي.

حقيقة خطوبة سالي العوضي

ظهرت الناشطة سالي العوضي عبر بث مباشر لها عبر التيك توك قبل ساعات من يوم السبت السادس والعشرين من شهر أغسطس، مع ناصر السلطي وعبسي، وبعد خروج عبسي من البث بقيت سالي العوضي وناصر السطلي في البث، حيث اعترف ناصر اكثر من مرة بحبه لسالي، وفي البث الأخير لهم قد لمحت سالي بأنها على وشك الخطوبة مما أثار غضب ناصر السلطي، حيث كانت وردة فعل ناصر السلطي مثيرة جدا.

ردة فعل ناصر السلطي

أعلنت سالي العوضي عن خطوبتها من خلال البث المباشر الذي جمع بينها وبين ناصر السلطي الأردني، كما ولم تكشف أي معلومات حول هوية خطيبها، حيث اعتقد البعض انها تمزح فقط لترى ردة فعل ناصر السلطي، حيث لا يوجد اي خبر يؤكد حتى هذه اللحظة حقيقة خطوبة سالى العوضي، والجدير بالذكر بان ردة فعل ناصر السلطي، واليك رده فعله من خلال الفيديو.

تداول الكثير خطوبة سالي العوضي على البث المباشر على التيك توك والذي جمع بينها وبين الناشط ناصر السلطي، والذ قد طلبها لأكثر من مرة للخطوبة، حيث أن خطيب سالي العوضي غير معروف حتى هذه اللحظة، وكانت ردة فعل ناصر السلطي قوية جدا