حقيقة خناقة حسام غالي وسيد عبد الحفيظ في الأهلي

وأوضح الصحفي أحمد شوبرت حقيقة “اختناق” الثنائي حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم لفريق ريد كاسل الأول لكرة القدم.

وأكد شوبرت في تصريحاته الإذاعية أنه لا توجد أزمة بين حسام غالي وسيد عبد الحفيظ، وكل ما يقال عنها لا أساس له من الصحة.

وتابع شوبرت في تصريحاته اليوم “الاثنان كانا زملاء في الملعب، والعلاقة بين حسام غالي وسيد عبد الحفيظ جيدة جدا، والأخير كان مدربا لكرة القدم عندما كان حسام لاعبا”.

على صعيد آخر، أعلن الإعلامي أحمد شوبرت نجم النادي الأهلي السابق، انتهاء الموسم الدولي عمرو السولية نجم العبقري الأحمر، بسبب إصابته بليغة.

وكتب أحمد شوبرت عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “بعد محمد شريف نهاية الموسم أيضًا لعمرو السولية”.

تعرض عمرو السولية لإصابة خطيرة خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام الجونة، التي واجهها الفريقان مساء الأحد، في الجولة 26 من هذه النسخة من الدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي 2022-2022. .

قرر الجهاز الفني للأهلي، برئاسة ريكاردو سواريز، مغادرة اللاعب في الدقيقة 63 من المباراة، ودخل صلاح محسن مكانه.

ويواجه فريق الأهلي نظيره المصري المقاصة، يوم الأربعاء 27 يوليو الجاري، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.