حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلي الجديد

كشف المنفذ أحمد شوبرت، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن طاقم تدريب ريد كاسل الجديد.

وكتب شوبرت على حسابه على تويتر “لقد أنهى الأهلي بالفعل اتفاقه مع ريكاردو سواريس، ووصوله خلال أيام قليلة، مع إبقاء سامي كومسان ويانكون ضمن جهاز الدعم”.

في الواقع، أنهى الأهلي عقده مع ريكاردو سواريس ووصوله بعد أيام قليلة، مع إبقاء سامي كومس ويانكون في الجهاز المساعد.

– أحمد شبير (ShobierOfficial) 26 يونيو 2022

وأكد شوبرت “وبالطبع سيد عبد الحفيظ هو مدير كرة القدم”.

وطبعا سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم

– أحمد شبير (ShobierOfficial) 26 يونيو 2022

وأصدر الإعلامي تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في مواجهة اقتراب الأحمر. قلعة. تعيين مدير تقني جديد ليخلف بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي.

وأكد عبد الحميد في تصريحات متلفزة أنه في الساعات القليلة المقبلة سيتنحى سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير كرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب خلافات مع حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح أن “حسام غالي لديه تحفظات على بعض الأمور الإدارية الخاصة بعمل سيد عبد الحفيظ خلال فترة المدرب السابق الموسيماني مما أثر على الأداء الفني والإداري للاعبي الأهلي”.

وختم “خالد بيبو نجم الأهلي الأسبق يتصدر قائمة المرشحين لتولي منصب مدير كرة القدم بالنادي الأهلي مدعوماً بالنجاحات التي حققها في دوره الحالي كمدير لأكاديمية الشباب”. . في النادي الأهلي “.