حقيقة رحيل فرجاني ساسي عن الدحيل وعودته للزمالك

كشف سالم المري، مدير قطاع كرة القدم بنادي الدحيل، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إقالة خدمات النجم التونسي فرجاني ساسي، بعد إصابته وغيابه الطويل.

وقال المري في تصريحات متلفزة “وقعنا مع فرجاني ساسي عن قناعة كبيرة بقدراته وأنه لاعب يمثل إضافة لأي فريق”.

وتابع “اللاعب أنهى الموسم الماضي بامتياز وكان من أفضل اللاعبين في معسكر ما قبل الموسم”.

وتابع “فرجاني ساسي هو أحد نجوم الدحيل والدوري القطري بشكل عام على المستوى الفني والمعنوي”.

وختم “اللاعب تعرض لإصابة عادية وليست شديدة كما ذكرت، وتستمر حتى نهاية عقده لمدة عامين، والنادي يلتزم بها وهذا هو الحال”.

وتحدثت تقارير إعلامية عديدة عن قرار نادي الدحيل القطري الاستغناء عن فرجاني ساسي بعد تعرضه لإصابة خطيرة سيتغيب عنها لفترة طويلة.

وذكرت تقارير أن نادي الدحيل القطري قرر استبعاد التونسي فرجاني ساسي من قائمة الفريق بعد تعرضه لإصابة خطيرة ستبعده لفترة طويلة.

وأكد أن الدحيل سيعوض رحيل فرجاني ساسي بالتعاقد مع المدافع الجزائري عدلان جديورة الموجود حاليا في قطر والذي من المقرر أن يخضع لفحص طبي اليوم لإعداد عقده الرسمي.