حقيقة رحيل ميشيل ديلجادو عن الهلال السعودي

كشف مصدر مقرب من اللاعب البرازيلي ميشيل دلجادو لاعب فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال السعودي، عن صحة نيته ترك صفوف المتصدر، كما أكدت قبل ساعات من قبل الصحافة البرازيلية.

وأكدت تقارير صحفية برازيلية أن ميشال دلجادو لا يشعر بالراحة في الهلال ويريد مغادرة السعودية.

وأوضح مصدر مقرب من ميشيل أن اللاعب سعيد في الهلال ولا يريد الرحيل، مشيرا إلى أن أندية فلامنجو بوتافوجو البرازيلية تعتزم تقديم عرض لضم اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

تعاقد نادي الهلال السعودي مع ميشيل دلجادو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من نادي فلامنجو البرازيلي، ولعب مع المتصدر 19 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4 أخرى.