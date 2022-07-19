حقيقة رفض المحكمة الرياضية طعن عبدالله السعيد في نزاعه مع الأهلي

حسم هاني زهران المستشار القانوني ومحامي لاعب نادي بيراميدز عبد الله السعيد، الجدل حول ما تردد بشأن رفض المحكمة الرياضية الدولية للطعن المقدم من اللاعب في نزاعه القانوني مع الأهلي. النادي.

كان مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد غرم السعيد مليوني دولار لصالح الأهلي، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي جدة السعودي، والذي يجب دفعه للأهلي. يعود اللاعب إلى أي نادٍ محلي بخلاف الجني الأحمر.

واستأنف اللاعب قرار مركز التوفيق والتحكيم الرياضي بغرامة قدرها 2 مليون دولار، بعد مصادرة أصوله وأرصدة البنك.

وقال زهران في تصريحات صحفية إن المحكمة الدولية للرياضة “كاس” رفضت الاستئناف المقدم من عبد الله السعيد في خلافه القضائي مع النادي الأهلي، مشيرا إلى أن آخر حكم للمحكمة في تلك القضية كان في الخامس من الشهر الجاري. في تموز (يوليو) الماضي، ولم يتم اتخاذ أي قرار. الأحكام الصادرة أو الجديدة في هذا الصدد.

وأضاف أن الخطاب الأخير كان واضحا تماما وأكدت المحكمة أنها لن تنظر في الدعوى أو ترد على أي شيء آخر، ولن تتلقى أي طلبات أخرى، إلا عندما تنهي المحكمة الاتحادية إجراءات التقاضي في نفس القضية، مشيرا إلى أن تم إغلاق الجلسة الأولى.المحدد ليوم 25 أغسطس.

وشدد في نهاية تصريحاته على أن كل ما يتم تداوله عنها هو مجرد إشاعات خبيثة تماما ولا أساس لها من الصحة، ومن لديه وثيقة عنها يجب أن يثبت ذلك، ولا تزال القضية قيد النظر، مؤكدا أنه يؤمن إيمانا راسخا بالصحة. لمنصب السعيد.

وكان عبدالله السعيد قد رحل عن النادي الأهلي وانتقل للنادي السعودي الأهلي جدة، وبعد ذلك عاد إلى مصر والتحق بصفوف نادي بيراميدز.