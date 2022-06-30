حقيقة زيادة عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل

كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة، بشأن زيادة أندية دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل.

وأكد القاسم أن عدد الأندية لن يزداد في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الموسم المقبل سيرفع عدد الفرق إلى 18 فريقا.

فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 67 نقطة، بعد منافسة قوية مع اتحاد جدة الذي احتل المركز الثاني في البطولة برصيد 65 نقطة.

هبط الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى بالدوري السعودي، وكانت مفاجأة مدوية للجميع، بعد أن حل في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

بالإضافة إلى الحزم، هبط الفيصلي إلى الدرجة الأولى السعودية.