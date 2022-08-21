حقيقة طلاق نسرين طافش وزوجها المصري الجديد، وحول ما تم إعلانه حول طلاق الممثلة المشهورة نسرين طافش وزوجها المصري الجديد فان الاخبار التي تدور حول ذلك عن انباء انفصالهما، فقد حذفت نسرين طافش صورها مع حبيبها على موقع الانستغرام وكتب شريف الشرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش عبر الستوري على تطبيق الانستغرام ان الفنانة نسرين طافش هي زوجتي وهي ست الستات كلهم، ولها كل الحرية في التحكم بصورها عبر صفحتها ولا احد يلومها على ذلك الى متابعها قائلا من فضلكم سيبوا الناس يعيشوا بحربة واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم.

حقيقة طلاق نسرين طافش وزوجها المصري الجديد

ومن جهتها الفنانة نسرين طافش كتبت ستوري على موقع انستغرام يقول ان في الصمت حياة أخرى لا يعرفها من اعتاد الضجيج في أفكاره وكلماته وتصرفاته، وأضافت أيضا ان الأشخاص المتصلون بأنفسهم لديهم جمال داخلي لا يعرفه احد حيث يشغلون كثيرا عن متابعه ما لا يعنيهم وأضافت اننا لن نستطيع ان نحيا مثل حياة انفسنا حتى تتعدى السطحية والفضول للأعماق، وان الجمال والعمق لا ينفصلان ابدًا.

نسرين طافش وزوجها المصري الجديد

تزوجت الفنانة السورية الشهيرة ذات الجمال البراق من الدكتور شريف شرقاوي وكانا قد ظهر من خلال الصور التي كانت تنزلها نسرين طافش عبر حسابها على الانستغرام خلال يومياتها مع زوجها.

حقيقة طلاق نسرين طافش

لاقت هذه الحادثة على كثير من النقد من قبل المتابعين عبر حسابات السوشيال ميديا، وأيضا من قبل الأشخاص الذين يحبون الفنانة الشهيرة السورية نسرين طافش، وعن زواجهما بالفنان الدكتور المصري، حيث اثار انفصال الثنائي بضجة واسعه وادى ذلك الى انتقاد كبير من الشارع الفني بسبب ان الفنانة نسرين طافش قامت بحذف كافة الصور التي تجمعها مع زوجها، وبالحديث عن حقيقة طلاق الثنائي فإن تلك الاشعاعات لم تقم بالدور الذي يريده المتابعين حول الحديث عن اي مصيبة بشكل سريع وخاصًة مع الفنانين والمشاهير.

وفي وقت سابق من تاريخ العشرين من شهر أغسطس يوم السبت قامت الفنانة نسرين طافش النجمة السورية بحذف جميع صورها على الانستغرام التي تشارك فيها الدكتور شريف شرقاوي لم تكشف عن سبب حدوث ذلك ولا زالت صورها موجوده على موجودة على الفيس بوك و تويتر.